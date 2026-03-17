ارتفاع مؤشر «توننداكس» بنسبة 0.98 بالمائة في إقفال الثلاثاء

سجّل المؤشر المرجعي لبورصة تونس «توننداكس» ارتفاعًا بنسبة 0.98 بالمائة عند إقفال تداولات الثلاثاء، ليبلغ مستوى 15386.52 نقطة، فيما قُدّرت قيمة المعاملات خلال الحصّة بنحو 6.8 مليون دينار، وفق معطيات صادرة عن وسيط بالبورصة.

وتصدّر سهم تأمينات مغربية قائمة أفضل الأداءات خلال الحصّة، بعد ارتفاعه بنسبة 6 بالمائة ليقفل عند 66.140 دينار، مع معاملات بقيمة 186 ألف دينار.


كما ارتفع سهم شركة النقل للسيارات بنسبة 6 بالمائة لينهي التداولات عند 19.660 دينار، مستقطبًا معاملات في حدود 75 ألف دينار.


في المقابل، تكبّد سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة أكبر الخسائر خلال الحصّة، بعد تراجعه بنسبة 4.4 بالمائة ليبلغ 0.430 دينار، وسط معاملات محدودة لم تتجاوز ألفي دينار.

واستأثر سهم وحدة تصنيع الأدوية «يونيماد» بالحصة الأكبر من التداولات بقيمة بلغت نحو 912 ألف دينار، قبل أن يغلق عند 8.600 دينار مسجلًا تراجعًا بنسبة 0.4 بالمائة.
