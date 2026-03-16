أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة، أنه تم تسجيل انقطاع الطريق غير المرقم على مستوى وادي الرغاي الذي يربط بين وادي مليز والدخايلية، نتيجة ارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار الغزيرة.وأضافت في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه وحرصا على سلامة الجميع، يرجى اعتماد طريق شمتو الطريق الجهوية رقم 59 كحل بديل للتنقل، داعية إلى توخي الحذر أثناء القيادة والتقيد بتعليمات السلامة المرورية.كما دعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة المواطنين إلى البقاء على اطلاع بمستجدات الوضع الجوي والتواصل مع السلطات المحلية عند الحاجة.