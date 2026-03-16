Babnet   Latest update 22:49 Tunis

جندوبة: انقطاع الطريق على مستوى "وادي الرغاي" بين "وادي مليز" و"الدخايلية" نتيجة ارتفاع منسوب المياه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b86e876f27a0.82693683_iomnhgejpfklq.jpg>
Publié le Lundi 16 Mars 2026 - 21:54
      
أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة، أنه تم تسجيل انقطاع الطريق غير المرقم على مستوى وادي الرغاي الذي يربط بين وادي مليز والدخايلية، نتيجة ارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار الغزيرة.

وأضافت في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه وحرصا على سلامة الجميع، يرجى اعتماد طريق شمتو الطريق الجهوية رقم 59 كحل بديل للتنقل، داعية إلى توخي الحذر أثناء القيادة والتقيد بتعليمات السلامة المرورية.


كما دعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة المواطنين إلى البقاء على اطلاع بمستجدات الوضع الجوي والتواصل مع السلطات المحلية عند الحاجة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325589

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 16 مارس 2026 | 26 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:56
18:29
15:51
12:35
06:29
05:03
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-6
17°-11
21°-8
18°-10
17°-8
  • Avoirs en devises 24856,6
  • (16/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38627 DT
  • (16/03)
  • 1 $ = 2,95298 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/03)     2712,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/03)   28021 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>