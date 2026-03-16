فتح 127 مكتب بريد بصفة استثنائية لتأمين حصة عمل ليلية يومي 17 و18 مارس....
أعلن البريد التونسي أنه سيتم فتح 127 مكتب بريد بمختلف جهات الجمهورية بصفة استثنائية لتأمين حصة عمل ليلية يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 مارس 2026، وذلك من الساعة 20:15 مساءً إلى الساعة 23:00 ليلاً.
وأوضح البريد، في بلاغ صادر اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية والبريدية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، والذي يتزامن مع صرف جرايات التقاعد التابعة للصناديق الاجتماعية.
وأشار إلى أنه تم تقديم موعد صرف هذه الجرايات إلى يومي 17 و18 مارس 2026 عوضاً عن الآجال المحددة سابقاً.
ويمكن للمواطنين الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن الحصة الليلية عبر الموقع الرسمي للبريد التونسي:
www.poste.tn.
