وزير التجارة: أرقام قياسية في تصدير زيت الزيتون وخطط لضبط سوق اللحوم واستمرارية نقاط البيع

توريد الخرفان الحية وضبط سوق اللحوم



تنظيم التجارة الإلكترونية واستمرارية نقاط البيع



أكد وزير التجارة وتنمية الصادراتأن ما تم تحقيقه خلال أشهرفي مجال تصديريعدّ سابقة في تاريخ القطاع، مشيراً إلى تسجيل معدلات تصدير فاقتبفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين، واعتبر ذلك “انتصاراً للدبلوماسية الاقتصادية التونسية”.وأوضح الوزير، خلال رده على أسئلة شفاهية في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة تعمل علىواستهداف وجهات جديدة خاصة في مجال تصدير الزيت المعلّب، وهو ما يمثل تطوراً نوعياً في هيكلة الصادرات.كما أفاد باستئناف نسقتدريجياً نحو الأسواق المعتادة، بعد تعطل مرتبط بالإجراءات خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تونس طلبت موعداً للتفاوض معبخصوص تصدير زيت الزيتون ومنتجات فلاحية أخرى، مع التوجه نحو توسيع دائرة التفاوض لتشمل شركاء إضافيين.وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن الوزارة نشرت، على أن يتم بيعها جميعاً بالميزان عبر شركة اللحوم أو بالتعاون مع شركائها، مشيراً إلى أن تحديد الأسعار سيتم بالتنسيق معوأشار عبيد إلى الضغوط التي تواجههاعلى مستوى الإمكانيات المالية والبشرية، مؤكداً العمل على دعم دورها باعتبارها “اليد الاجتماعية للدولة” في ضمان انتظام تزويد السوق باللحوم الحمراء والضغط على الأسعار.وفي ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إدخالبالتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان حماية المستهلك والبائع وتعزيز الشفافية في عمليات البيع.كما أكد التوجه نحوبعد شهر رمضان، مع تنويع محتواها لتشمل أغلب المواد الأساسية التي تهم قفة المواطن، رغم الإقبال المحدود الذي سجل خلال الشهر الكريم مقارنة بالسنوات السابقة.وبخصوص ارتفاع أسعار الخضر والغلال، أرجع الوزير ذلك إلى كون السوق تمرّ حالياً بـالممتدة عادة من نوفمبر إلى أفريل، ما يؤثر نسبياً على مستويات الأسعار.ودعا المواطنين إلى التبليغ عن التجاوزات عبرالمخصص للوزارة، مؤكداً التعامل مع الشكاوى في الإبان. كما أعلن أن استئناف التزويد بمادةسيكون قبل عيد الفطر بيوم أو بعده بيوم، مع العمل على ضمان انتظام التوزيع خلال هذه الفترة.