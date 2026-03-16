وزير التجارة: أرقام قياسية في تصدير زيت الزيتون وخطط لضبط سوق اللحوم واستمرارية نقاط البيع

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن ما تم تحقيقه خلال أشهر ديسمبر وجانفي وفيفري في مجال تصدير زيت الزيتون التونسي يعدّ سابقة في تاريخ القطاع، مشيراً إلى تسجيل معدلات تصدير فاقت 50 ألف طن شهرياً بفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين، واعتبر ذلك “انتصاراً للدبلوماسية الاقتصادية التونسية”.

وأوضح الوزير، خلال رده على أسئلة شفاهية في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة تعمل على الحفاظ على الأسواق التقليدية واستهداف وجهات جديدة خاصة في مجال تصدير الزيت المعلّب، وهو ما يمثل تطوراً نوعياً في هيكلة الصادرات.


كما أفاد باستئناف نسق تصدير التمور تدريجياً نحو الأسواق المعتادة، بعد تعطل مرتبط بالإجراءات خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تونس طلبت موعداً للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تصدير زيت الزيتون ومنتجات فلاحية أخرى، مع التوجه نحو توسيع دائرة التفاوض لتشمل شركاء إضافيين.


توريد الخرفان الحية وضبط سوق اللحوم

وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن الوزارة نشرت طلب عروض لتوريد الخرفان الحية، على أن يتم بيعها جميعاً بالميزان عبر شركة اللحوم أو بالتعاون مع شركائها، مشيراً إلى أن تحديد الأسعار سيتم بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وأشار عبيد إلى الضغوط التي تواجهها شركة اللحوم على مستوى الإمكانيات المالية والبشرية، مؤكداً العمل على دعم دورها باعتبارها “اليد الاجتماعية للدولة” في ضمان انتظام تزويد السوق باللحوم الحمراء والضغط على الأسعار.

تنظيم التجارة الإلكترونية واستمرارية نقاط البيع

وفي ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إدخال إضافات قانونية جديدة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان حماية المستهلك والبائع وتعزيز الشفافية في عمليات البيع.

كما أكد التوجه نحو استمرارية نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بعد شهر رمضان، مع تنويع محتواها لتشمل أغلب المواد الأساسية التي تهم قفة المواطن، رغم الإقبال المحدود الذي سجل خلال الشهر الكريم مقارنة بالسنوات السابقة.

وبخصوص ارتفاع أسعار الخضر والغلال، أرجع الوزير ذلك إلى كون السوق تمرّ حالياً بـفترة الباكورات الممتدة عادة من نوفمبر إلى أفريل، ما يؤثر نسبياً على مستويات الأسعار.

ودعا المواطنين إلى التبليغ عن التجاوزات عبر الخط الأخضر المخصص للوزارة، مؤكداً التعامل مع الشكاوى في الإبان. كما أعلن أن استئناف التزويد بمادة الفارينة سيكون قبل عيد الفطر بيوم أو بعده بيوم، مع العمل على ضمان انتظام التوزيع خلال هذه الفترة.
الاثنين 16 مارس 2026 | 26 رمضان 1447
Babnet Latest update 14:57 Tunis

مقالات رأي >>