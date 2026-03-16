وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين لتأمين النّقل بمناسبة عيد الفطر لسنة 2026

وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة، من يوم الجمعة 13 مارس 2026 إلى يوم الإثنين 23 مارس 2026، وبالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهنيي قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين وذلك في إطار تأمين النّقل بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة 2026   

واوضحت الوزارة في بلاغ لها الاثنين، ان هذا البرنامج يقوم على الإستجابة للطلب على التنقّلات من خلال الرّفع من جاهزيّة الأسطول ودعم الموارد البشرية، بما يضمن تأمين السّفرات في أحسن الظروف، خاصّة مع دخول حيّز الإستغلال الحافلات الجديدة المقتناة والتي مكّنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقّفة بالإضافة إلى إحداث مجموعة من الخطوط الحيويّة الجديدة.


وفي هذا الإطار، تمّ الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسبما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكّن من زيادة في العرض الجملي تقدّر بـ 40 %.  


وأمام هذا التطوّر في العرض ولتسهيل تلبية حاجيات المواطنين للتنقل عند تأمين السفرات الإضافية، مكّنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب عليوة. كما تقرر الإستعانة بأسطول شركة نقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط.
أمّا على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة، فقد تمّ تدعيم تركيبة القطارات بـ 126 عربة إضافيّة من خلال برمجة 16 سفرة إضافية.
 
وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص فقد تمّ الترخيص لسيارات الأجرة " لواج" بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 13 مارس 2026 إلى يوم الإثنين 23 مارس 2026.

وبهدف إحكام التنظيم والمتابعة، تمّ تكليف فرق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارات الأجرة " لواج " بكامل تراب الجمهورية، مع إحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لتنظيم الحملة ومتابعتها.
