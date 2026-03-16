إعادة انتخاب لابورتا رئيسا لبرشلونة لولاية جديدة

​أعلن برشلونة متصدر البطولة الاسبانية كرة القدم أمس الأحد أن ⁠خوان لابورتا أعيد انتخابه رئيسا ​للنادي بعد حصوله ⁠على أكثر من 68 بالمئة من ⁠الأصوات.وسيبدأ لابورتا ولايته الثانية على التوالي والرابعة إجمالا اعتبارا من أول جويلية المقبل.وتولى لابورتا (63 عاما) رئاسة النادي ‌الكاتالوني في مارس 2021، لكنه ⁠استقال الشهر ‌الماضي وفقا للوائح النادي من أجل الترشح مجددا.ووصف لابورتا الانتخابات بأنها "احتفال بالديمقراطية والمسؤولية المدنية"، وقال ‌إن المهام ⁠الذي تنتظره تشمل إنهاء العمل في ملعب ‌كامب نو وتعزيز الفريق الأول للرجال.