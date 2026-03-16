إعادة انتخاب لابورتا رئيسا لبرشلونة لولاية جديدة
أعلن برشلونة متصدر البطولة الاسبانية كرة القدم أمس الأحد أن خوان لابورتا أعيد انتخابه رئيسا للنادي بعد حصوله على أكثر من 68 بالمئة من الأصوات.
وسيبدأ لابورتا ولايته الثانية على التوالي والرابعة إجمالا اعتبارا من أول جويلية المقبل.
وتولى لابورتا (63 عاما) رئاسة النادي الكاتالوني في مارس 2021، لكنه استقال الشهر الماضي وفقا للوائح النادي من أجل الترشح مجددا.
ووصف لابورتا الانتخابات بأنها "احتفال بالديمقراطية والمسؤولية المدنية"، وقال إن المهام الذي تنتظره تشمل إنهاء العمل في ملعب كامب نو وتعزيز الفريق الأول للرجال.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325540