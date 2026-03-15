الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يعزز مركزه الثالث وتعادل متأخر بين ليفربول وتوتنهام

توتنهام ينتزع تعادلًا متأخرًا أمام ليفربول



حققفوزًا مهمًا على ضيفهبنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وجاء الهدف الحاسم عبر البرازيلي ماتيوس كونيا في الشوط الثاني مستفيدًا من تمريرة دقيقة لبرونو فرنانديز، الذي سجّل رقمًا قياسيًا للنادي بوصوله إلى 16 تمريرة حاسمة في موسم واحد من “البريميرليغ”. كما حملت هذه التمريرة الرقم 100 لفرنانديز مع الفريق في مختلف المسابقات.وكان كاسيميرو قد افتتح التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 53 برأسية إثر ركلة ركنية نفذها فرنانديز، قبل أن يعدل روس باركلي النتيجة لأستون فيلا في الدقيقة 64. وحسم كونيا المواجهة بهدف ثانٍ في الدقيقة 71، ليختتم البديل بنيامين شيشكو الثلاثية بعد عشر دقائق بتسديدة قوية.وبهذا الفوز، عزز مانشستر يونايتد موقعه في المركز الثالث برصيد 54 نقطة بعد 30 مباراة، بينما بقي أستون فيلا رابعًا برصيد 51 نقطة.من جهة أخرى، انتزعتعادلًا ثمينًا بنتيجة 1-1 أمام مضيفهفي اللقاء الذي أقيم على ملعب أنفيلد.وكان ليفربول في طريقه لتحقيق الفوز بعد هدف مبكر سجله دومينيك سوبوسلاي من ركلة حرة في الدقيقة 18، غير أن ريتشارليسون أدرك التعادل لتوتنهام في الدقيقة 89 بتسديدة أرضية تجاوزت الحارس أليسون.وبهذه النتيجة، تقدم ليفربول إلى المركز الخامس برصيد 49 نقطة من 30 مباراة، متفوقًا على تشيلسي، فيما يحتل توتنهام المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط، بعدما حصد أول نقطة له في ست مباريات.