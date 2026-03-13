Babnet   Latest update 14:10 Tunis

تونس والجزائر تدشنان خطي حافلات دوليين لتعزيز الربط بين البلدين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6974ac522913b7.51738450_nojfeklqhgimp.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 13:45
      
انطلقت ليلة أمس الخميس أولى رحلات الحافلات الدولية المباشرة بين تونس العاصمة والجزائر العاصمة من محطة باب عليوة على الساعة 20:00، وفق ما أعلنت عنه الشركة الوطنية للنقل بين المدن.

وانطلقت أولى رحلات خط تونس-عنابة اليوم الجمعة 13 مارس 2026 من محطة باب سعدون على الساعة السابعة صباحا.


ويأتي تدشين الخطين الجديدين بالتنسيق مع المؤسسة العمومية الاقتصادية الجامعية للنقل والخدمات ممثلة الجانب الجزائري، لتعزيز التعاون الثنائي وتسهيل التنقل بين المدن الرئيسية للبلدين.


تفاصيل الخطين

بالنسبة لخط تونس العاصمة – الجزائر العاصمة، فقد انطلقت أول رحلة يوم أمس الخميس مرورا بالكاف وتاجروين وقلعة سنان وقسنطينة وسطيف وبرج بوعريرج. وسيكون عدد الرحلات لهذا الخط رحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا، حيث تنطلق رحلات الذهاب من محطة باب عليوة يومي الخميس والسبت الساعة 20:00، بينما تنطلق رحلات الإياب من الجزائر العاصمة في نفس الأيام وعلى نفس التوقيت.

أما خط تونس العاصمة – عنابة، فقد انطلقت أول رحلة له اليوم الجمعة 13 مارس 2026، مرورا بباجة وجندوبة وعين دراهم وببوش والعيون والقالة (الطارف) وعين العسل ووبن مهدي.

وسيتم استغلال هذا الخط بأربع رحلات أسبوعيا ذهابا وإيابا، حيث تبدأ رحلات الذهاب من محطة باب سعدون أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد الساعة 07:00 صباحا، في حين تنطلق رحلات الإياب من عنابة في نفس الأيام وعلى نفس التوقيت.

ودعت الشركة الوطنية للنقل بين المدن كافة الحرفاء إلى الحجز المسبق في محطتي باب سعدون وباب عليوة أو عبر الوكالات التجارية التابعة لها، مع ضرورة الاستظهار بجواز سفر ساري المفعول.
 
