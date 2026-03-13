Babnet   Latest update 16:03 Tunis

الجمعية التونسية للوساطة تنظم جلسة نقاش حول رصد النزاعات داخل الجامعة يوم 14 مارس 2026.

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666c73735e7bc7.43931875_jnhqlmfekpoig.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 15:15
      
تنظم، الجمعية التونسية للوساطة، بالتعاون مع نادي الوساطة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، جلسة نقاش حول النزاعات داخل الجامعة بعنوان "رصد النزاعات ...المقاربة والتحديات"، وذلك يوم السبت 14 مارس 2026.

ويهدف هذا اللقاء العلمي، الذي سينعقد بمقر كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، إلى تحليل النزاعات في البيئة الأكاديمية، وتعزيز التفكير الجماعي من خلال آليات مبتكرة لإدارة النزاعات والوقاية منها، لا سيما الوساطة.


ويشارك في هذا الحدث الاطارات الادارية والتربوية والطلاب، حيث سيتم تشخيص الأسباب الرئيسية للنزاعات في الجامعات سواء كانت تنظيمية أو علائقية أو مؤسسية في مسعى لفهم أسبابها.


وسيركز النقاش على آليات الوقاية والحلول المناسبة لتجاوز هذه النزاعات فضلا عن استعراض الاساليب البديلة لحلها لتعزيز الحوار وإعادة بناء العلاقات.

وتندرج هذه المبادرة ضمن إطلاق مشروعين تجريبيين ينفذان في كلية الحقوق والاقتصاد والإدارة في جندوبة وكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
