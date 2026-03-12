لجنة الصحة تستمع إلى ممثلي مجمع مصنعي المكملات الغذائية بخصوص مشروع قانون تأطير القطاع

دعوات لإطار تشريعي مستقل



المكملات الغذائية والصحة العامة



مواقف النواب ومواصلة دراسة المشروع



عقدت، اليوم الأربعاء، جلسة استماع خُصصت للنظر في، وذلك بحضور رئيس اللجنةومقررهاوعدد من النواب، إضافة إلىالنائب مساعد رئيس البرلمان المكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني.وقدم ممثلوالتابع لـعرضاً حول واقع القطاع، مشيرين إلى أن عدد الشركات الناشطة في هذا المجال يبلغ، فيما تجاوزت قيمة السوق سنة 2023. كما يساهم القطاع في تشغيل نحووأكد ممثلو المجمع أن قطاع المكملات الغذائية يشهد تطوراً ملحوظاً، لكنه يفتقر إلى، ما أدى إلى بروز إخلالات، أبرزها انتشار الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون توضيح المكونات أو الفوائد، فضلاً عن الخلط بين هذه المنتجات والأدوية.ودعوا إلىيراعي خصوصيات القطاع، محذرين من أن الفراغ التشريعي وفوضى مسالك التوزيع وغياب الرقابة دفعت بعض الكفاءات التونسية إلى، بدل الاستفادة منها محلياً.وأشاروا إلى أنلتنظيم القطاع، إلا أنهم اعتبروا أن عدم تشريك المجمع في صياغته قد يؤدي إلى إصدار نص لا يراعي خصوصيات المجال.وشدد المتدخلون على أن المكملات الغذائية، معتبرين أن الإشكاليات الحالية ترتبط أساساً بغياب التأطير القانوني، وهو ما يفتح المجال أمام ممارسات غير منظمة.وأكدوا أن تطوير القطاع يمكن أن يساهم في، إضافة إلى خلق فرص عمل والحد من بطالة أصحاب الشهادات العليا، فضلاً عن الحفاظ علىمن جهتهم، ثمّن النواب المعطيات المقدمة، مؤكدين ضرورة، خاصة في ظل استمرار الفراغ التشريعي. كما أشار بعضهم إلى أن أبرز الإشكالات تتعلق، في ظل ضعف الرقابة.وفي ختام الجلسة، أكد أعضاء اللجنة أنهم سيواصلونمع مختلف الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة.