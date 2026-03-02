كرة السلة: برنامج أولى مقابلات نصف نهائي البطولة الوطنية المحترفة
أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة برنامج المقابلتين الأوليين من سلسلة مباريات الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لموسم 2025-2026.
الأربعاء 4 مارس 2026 قاعة القرجاني – الساعة 14:00
* النادي الإفريقي – شبيبة القيروان
الخميس 5 مارس 2026 قاعة محمد المزالي – الساعة 14:00
* الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي
السبت 7 مارس 2026 قاعة القرجاني – الساعة 14:00
* النادي الإفريقي – شبيبة القيروان
الأحد 8 مارس 2026 قاعة محمد المزالي – الساعة 14:00
* الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي
ومن المنتظر أن يتم تحديد بقية مباريات سلسلة الدور نصف النهائي في وقت لاحق.
ملاحظة: يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق 3 انتصارات في السلسلة.
