كرة السلة: برنامج أولى مقابلات نصف نهائي البطولة الوطنية المحترفة

ملاحظة: يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق 3 انتصارات في السلسلة.



أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة برنامج المقابلتين الأوليين من سلسلة مباريات الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لموسمقاعة القرجاني – الساعة* النادي الإفريقي – شبيبة القيروانقاعة محمد المزالي – الساعة* الاتحاد المنستيري – النجم الساحليقاعة القرجاني – الساعة* النادي الإفريقي – شبيبة القيروانقاعة محمد المزالي – الساعة* الاتحاد المنستيري – النجم الساحليومن المنتظر أن يتم تحديد بقية مباريات سلسلة الدور نصف النهائي في وقت لاحق.