بنزرت: تنفيذ أكثر من 1800 عملية مراقبة مشتركة وحجز كميات هامة من المواد الإستهلاكية منذ مطلع شهر رمضان

نفّذت المصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المعظّم، ما يزيد عن 1800 عملية تفقد ميدانيّة شملت مختلف مسالك التوزيع من أسواق جملة، وأسواق بلدية وأسبوعية، ومساحات تجارية ومحلات، ووحدات تصنيع، وفق تصريح للمدير الجهوي للتجارة ببنزرت الصادق للاهم أوردته الولاية على صفحتها الرسميّة بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".وبيّن المصدر ذاته أن هذه العمليات الرقابية أفضت الى تحرير حوالي 300 مخالفة اقتصادية تعلق أغلبها بعدم إشهار الأسعار بـ 157 مخالفة، فيما تعلقت 70 مخالفة بالميترولوجيا، و51 مخالفة بالزيادة غير القانونية في الأسعار، و9 مخالفات بالتقليص في وزن الخبز، كما أسفرت عن حجز حوالي 115 قنطارا من الفرينة المدعمة، وكميات هامة من الزيت المدعم ومن الغلال كانت موضوع ممارسات إحتكارية ومضاربات تعلقت خاصة بالاخلال بتراتيب الدعمـ والزيادة غير القانونية في الأسعار، وبإخفاء بضاعة.وأضاف أنه تم تسخير 10 فرق مشتركة تتكوّن من مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة، والمصالح الأمنية، وفرق هيئة السلامة الصحيّة للمنتجات الغذائية، فضلا عن تركيز خلايا قارة بعدد من الأسواق اليومية والاسبوعية، وفرق قارة مشتركة تتركب من مصالح التجارة والصحة لمراقبة جودة المنتوجات والتصدّي للغش خاصة في قطاع الألبان والمخابز والفواكه الجافة والعصائر والمصبرات الغذائية.وأشار إلى أن هذها المجهود الرقابي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية الهادفة للتصدي لكل الخروقات التي قد تطرأ خلال هذه الفترة من الشهر، والمتركّزة على تنويع التدخلات لتتماشى ونسق الحركية التجارية بما في ذلك المراقبة الصباحية والمسائية وعلى الطرقات، وإنجاز عمليات نوعية مشتركة مع المصالح الأمنية توجهت لمراقبة المخازن والمستودعات، ومراقبة القطاعات الإستهلاكية ذات العلاقة بقفة المستهلك، وخاصة منها الخضر والغلال والمواد الغذائية واللحوم والأسماك والمخابز ومحلات ومخابر صنع وترويج المرطبات.وأكّد أنّ الحملات الرقابيّة اليومية ستتوسع ابتداء من يوم 15 رمضان وتضاف إليها لحملات ليلية عن طريق فرق رقابية مشتركة لمراقبة محلات بيع الملابس، والمقاهي، وفضاءات الترفية، ومحلات بيع اللعب وغيرها.