مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة(كريديف) ينظم لقاءا حول "واقع التوثيق المختص وآفاق تطويره" يوم 3 مارس 2026

ينظم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة (كريديف)، لقاءا حول "واقع التوثيق المختص وآفاق تطويره " وذلك يوم غد الثلاثاء 3 مارس الجاري

وسيتم، أيضا خلال اللقاء توقيع اتفاقيات شراكة مع مركز التوثيق الوطني ودار الكتب الوطنية والأرشيف الوطني


ويأتي تنظيم هذا اللقاء في اطار جهود المركز لترسيخ أسس العمل المشترك مع المؤسسات الوطنية وتفعيل مبدأ التشبيك مع مختلف الهياكل العمومية بما يعزز جودة الخدمات ويدعم السياسات العمومية للدولة


مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة في تونس(الكريديف)، هو مؤسسة عمومية غير إدارية تأسست عام 1990 تحت إشراف وزارة المرأة. ويهدف المركز إلى النهوض بحقوق النساء ودعم المساواة
وتوثيق المعارف النسائية وإنتاج بحوث علمية متخصصة حول قضايا النوع الاجتماعي.

وتشمل أنشطة (الكريديف) مجالات البحث العلمي والرصد والتوثيق والاعلام والتحسيس والتدريب والتثمين الثقافي
الاثنين 02 مارس 2026
