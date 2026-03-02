وزارة الأسرة والمرأة: 4485 إشعاراً بالعنف ضد المرأة خلال سنة 2025
أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن الخط الأخضر 1899 الخاص بالإنصات والإرشاد وتوجيه النساء ضحايا العنف تلقى خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ما مجموعه 7397 إشعاراً، من بينها 4485 إشعاراً يتعلق بالعنف ضد المرأة.
وجاء هذا التوضيح في إطار إجابة الوزارة عن سؤال كتابي تقدمت به عضو مجلس نواب الشعب مريم الشريف، بخصوص الإحصائيات المتعلقة بالعنف ضد النساء، خاصة بولاية منوبة، وتقييم القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية المعتمدة للحد من الظاهرة.
خطة وطنية متعددة القطاعاتوأوضحت الوزارة أنها وضعت ونفذت خطة عمل لتطبيق مقتضيات القانون عدد 58، تقوم أساساً على:
* الخطة الوطنية للتوعية من العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك في الفضاء الرقمي
* تنزيلها إلى 8 خطط قطاعية بالشراكة مع وزارات التربية، والشؤون الدينية، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الثقافية، وتكنولوجيات الاتصال، والشؤون الاجتماعية
كما أطلقت في نوفمبر 2024 البرنامج الوطني "الوقاية حماية"، وهو برنامج وقائي يُنفذ وفق مقاربة تشاركية ويهدف إلى تعزيز مناعة الأسرة والمجتمع ضد مختلف أشكال العنف والهشاشة والتفكك الاجتماعي.
أنشطة ميدانية ومرافقة نفسية وقانونيةوبيّنت الوزارة أنها نفذت منذ إطلاق البرنامج نحو 500 نشاط جهوي في مختلف ولايات الجمهورية، شملت مجالات التوعية والتثقيف وتعزيز القيم الأسرية والصمود المجتمعي، إضافة إلى دعم الجانب الصحي والنفسي.
كما تم تدعيم الخط الأخضر 1899 ليقدم خدماته على مدار الساعة، مع توفير حزمة خدمات متكاملة تشمل:
* الإنصات
* الدعم النفسي الأولي
* الإرشاد القانوني
* التوجيه نحو الهياكل المختصة
وأشارت الوزارة إلى إحداث 16 مركز إيواء لفائدة النساء ضحايا العنف وأطفالهن بطاقة استيعاب تبلغ 218 سريراً، تقدم خدمات الاستقبال والإيواء والإحاطة.
كما تم الشروع في تعديل الأمر عدد 582 لسنة 2020 المتعلق بكراس شروط مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
برامج للإدماج الاقتصادي والاجتماعيذكرت الوزارة بجملة من البرامج الموجهة للنساء في وضعيات هشاشة، من بينها:
* برنامج "صامدة" للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء ضحايا العنف
* البرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي
* برنامج الإدماج الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي
* برنامج "رائدات"
وتندرج هذه المبادرات في إطار تعزيز الحماية والإحاطة الشاملة بالنساء ضحايا العنف، ودعم استقلاليتهن الاقتصادية والاجتماعية.
