وزارة الأسرة والمرأة: 4485 إشعاراً بالعنف ضد المرأة خلال سنة 2025

أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن الخط الأخضرالخاص بالإنصات والإرشاد وتوجيه النساء ضحايا العنف تلقى خلال الفترة الممتدة منما مجموعه، من بينهاوجاء هذا التوضيح في إطار إجابة الوزارة عن سؤال كتابي تقدمت به عضو مجلس نواب الشعب مريم الشريف، بخصوص الإحصائيات المتعلقة بالعنف ضد النساء، خاصة بولاية منوبة، وتقييم القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية المعتمدة للحد من الظاهرة.وأوضحت الوزارة أنها وضعت ونفذت خطة عمل لتطبيق مقتضيات القانون عدد 58، تقوم أساساً على:بما في ذلك في الفضاء الرقمي* تنزيلها إلىبالشراكة مع وزارات التربية، والشؤون الدينية، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الثقافية، وتكنولوجيات الاتصال، والشؤون الاجتماعيةكما أطلقت في نوفمبر 2024 البرنامج الوطني، وهو برنامج وقائي يُنفذ وفق مقاربة تشاركية ويهدف إلى تعزيز مناعة الأسرة والمجتمع ضد مختلف أشكال العنف والهشاشة والتفكك الاجتماعي.وبيّنت الوزارة أنها نفذت منذ إطلاق البرنامج نحوفي مختلف ولايات الجمهورية، شملت مجالات التوعية والتثقيف وتعزيز القيم الأسرية والصمود المجتمعي، إضافة إلى دعم الجانب الصحي والنفسي.كما تم تدعيم الخط الأخضرليقدم خدماته على مدار الساعة، مع توفير حزمة خدمات متكاملة تشمل:* الإنصات* الدعم النفسي الأولي* الإرشاد القانوني* التوجيه نحو الهياكل المختصةوأشارت الوزارة إلى إحداثلفائدة النساء ضحايا العنف وأطفالهن بطاقة استيعاب تبلغ، تقدم خدمات الاستقبال والإيواء والإحاطة.كما تم الشروع في تعديل الأمر عدد 582 لسنة 2020 المتعلق بكراس شروط مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف.ذكرت الوزارة بجملة من البرامج الموجهة للنساء في وضعيات هشاشة، من بينها:* برنامجللإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء ضحايا العنف* البرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي* برنامج الإدماج الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي* برنامجوتندرج هذه المبادرات في إطار تعزيز الحماية والإحاطة الشاملة بالنساء ضحايا العنف، ودعم استقلاليتهن الاقتصادية والاجتماعية.