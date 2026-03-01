Babnet   Latest update 23:01 Tunis

جندوبة:  ارتفاع في مؤشرات حوادث المرور بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/643d837dd99db3.55334129_moilhgnjfkepq.jpg>
Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 22:23
      
شهدت ولاية جندوبة، ارتفاعا في مؤشر حوادث المرور، خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 والى غاية 18 فيفري 2026 ، مسجلة 190 حادثاً خلال الفترة المذكورة، مقابل 171 حادثا خلال ذات الفترة من السنة السنة الفارطة، وفق تقرير صادر عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بجندوبة.

وتتصدر السرعة العوامل المؤدية الى الوفاة ، حيث أسفرت حوادث المرور عن مقتل 9 أشخاص خلال الفترة المذكورة، تليها شق الطريق بـ 7 قتلى، ثم السهو وعدم الانتباه بـ 5 قتلى، وهو ما يبيّن أن السرعة تظل العامل الأكثر تسببا في الحوادث التي تنتهي بالقتل، وفق ما خلص له التقرير.


كما أثبتت الاحصائيات التي تضمنها التقرير، ان السهو وعدم الانتباه يمثلان السبب الأول في حوادث المرور التي تخلف إصابات، بتسجيل 116 جريحاً، يليه عامل السرعة بـ 50 جريحا، ثم تغيير الاتجاه بـ 29 جريحاً، من العدد الجملي لجرحى الحوادث خلال ذات الفترة.
 

وعلى المستوى الترابي، تصدرت معتمدية جندوبة الشمالية المرتبة الأولى في عدد الحوادث التي جدت بمجالها الإداري خلال الفترة المذكورة بـ 50 حادثاً، تليها معتمدية طبرقة بـ 42 حادثاً، فمعتمدية غار الدماء في الترتيب الثالث بـ 34 حادثاً في حين احتلت معتمدية بوسالم المرتبة الرابعة بـ 23 حادثاً، فيما تعتبر بقية المعتمديات الأقل تسجيلا لحوادث المرور: جندوبة الجنوبية (13 حادثا) وفرنانة (10 حوادث) وعين دراهم (6 حوادث) ووادي مليز(8 حوادث)  وبلطة بوعوان (4 حوادث).

وبخصوص عدد الجرحى، احتلت طبرقة صدارة المعتمديات بـ 81 جريحاً، تليها جندوبة الشمالية بـ 77 جريحاً، ثم غار الدماء بـ 45 جريحاً. أما بالنسبة الى عدد القتلى، فقد سجلت كل من طبرقة وبوسالم وجندوبة الجنوبية أعلى عدد بـ 5 قتلى لكل منها ، تليها جندوبة الشمالية وغار الدماء بـ 4 قتلى لكل منهما، ثم بلطة بوعوان بثلاثة قتلى وفرنانة بقتيلين ووادي مليز بقتيل واحد.
الأحد 01 مارس 2026 | 11 رمضان 1447
