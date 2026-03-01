Babnet   Latest update 12:13 Tunis

سفارة تونس ببغداد تدعو التونسيين بالعراق الى توخي اقصى درجات الحيطة والحذر واحترام تدابير سلطات بلد الاعتماد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a41350f0fb39.15694306_kfegiqjlnmhpo.jpg>
Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 11:17
      
وجّهت سفارة الجمهورية التونسية في بغداد، وفي ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة، دعوة الى كافة أبناء الجالية التونسية المقيمة بجمهورية العراق، بما فيها اقليم كردستان والزائرين، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واحترام التدابير التي اتخذتها سلطات بلد الاعتماد حول التجمهر في بعض انحاء مدينة بغداد لا سيما في المنطقة الخضراء.
ودعت السفارة في هذا الإطار، كافة أفراد الجالية، بالابتعاد عن المناطق العسكرية وعدم لمس الأجسام المشبوهة مثل بقايا الصواريخ والشظايا، وفق ما نقله بلاغ نشرته السفارة، الأحد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

واكدت السفارة في سياق متصل، انها تواصل متابعة أوضاع الجالية التونسية بصفة مستمرة والإحاطة بكافة مشاغلهم، وانه بالامكان التواصل معها في حالات الطوارئ مباشرة على الرقم 9647730402939+ او على البريد الالكتروني للسفارة التالي:


at.baghdad@diplomatie.gov.tn

