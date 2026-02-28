سفارتي تونس في عمّان والدوحة تدعوان الجالية إلى توخي الحيطة والحذر

دعت سفارة الجمهورية التونسية بعمّان كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بالمملكة الأردنية الهاشمية، في ظل الأوضاع الأمنية المتسارعة في المنطقة، إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام الكامل بجميع التوجيهات الصادرة عن السلطات الأردنية المختصة.وأوضحت السفارة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على منصة "فايسبوك"، أنه يمكن في الحالات الطارئة والأكيدة ذات الصلة بهذه التطورات التواصل عبر رقم الواتس آب:كما دعت المسافرين التونسيين الموجودين على الأراضي الأردنية إلى الاتصال بمكاتب شركات الطيران للاستفسار عن المواعيد الجديدة لرحلاتهم.ويأتي هذا البلاغ في وقت أعلنت فيه القوات المسلحة الأردنية تعاملها مع عدد من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية، تزامنا مع تطورات عسكرية تشهدها المنطقة.من جهتها، دعت سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بدولة قطر إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام التام بتعليمات السلطات القطرية المختصة، وفق بلاغ نشرته مساء السبت على صفحتها الرسمية.وأكدت السفارة أنه يمكن في الحالات الطارئة التواصل عبر رقم الواتس آب:وكانت دولة قطر قد أعربت في وقت سابق عن إدانتها لاستهداف أراضيها بصواريخ باليستية، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادتها وتصعيدا يهدد أمن واستقرار المنطقة، مع تأكيدها على أهمية الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.