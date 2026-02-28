Babnet   Latest update 21:02 Tunis

سفارتي تونس في عمّان والدوحة تدعوان الجالية إلى توخي الحيطة والحذر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a3451b77e4f5.08816402_qjglhonfpkime.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 20:41 قراءة: 0 د, 55 ث
      
دعت سفارة الجمهورية التونسية بعمّان كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بالمملكة الأردنية الهاشمية، في ظل الأوضاع الأمنية المتسارعة في المنطقة، إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام الكامل بجميع التوجيهات الصادرة عن السلطات الأردنية المختصة.

وأوضحت السفارة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على منصة "فايسبوك"، أنه يمكن في الحالات الطارئة والأكيدة ذات الصلة بهذه التطورات التواصل عبر رقم الواتس آب: 07 9739 1012.


كما دعت المسافرين التونسيين الموجودين على الأراضي الأردنية إلى الاتصال بمكاتب شركات الطيران للاستفسار عن المواعيد الجديدة لرحلاتهم.


ويأتي هذا البلاغ في وقت أعلنت فيه القوات المسلحة الأردنية تعاملها مع عدد من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية، تزامنا مع تطورات عسكرية تشهدها المنطقة.

من جهتها، دعت سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بدولة قطر إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام التام بتعليمات السلطات القطرية المختصة، وفق بلاغ نشرته مساء السبت على صفحتها الرسمية.

وأكدت السفارة أنه يمكن في الحالات الطارئة التواصل عبر رقم الواتس آب: +97433200525.

وكانت دولة قطر قد أعربت في وقت سابق عن إدانتها لاستهداف أراضيها بصواريخ باليستية، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادتها وتصعيدا يهدد أمن واستقرار المنطقة، مع تأكيدها على أهمية الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324464

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
دخول الربيع
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
دخول الربيع
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet23°
16° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
22°-10
21°-11
19°-12
20°-13
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>