القصرين: ضبط لحوم مصابة بالسلّ البقري وتعفّن دموي وإتلافها بالطمر الصحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a35bdfe19c07.27255013_pmghinlqkeofj.jpg>
Publié le Samedi 28 Février 2026 - 22:18
      
حجزت مصالح بلدية القصرين، السبت، 71 كيلوغرام من لحوم الأبقار، إثر ثبوت إصابتها بداء السلّ البقري، وذلك في إطار عمليات المراقبة الصحية الدورية على اللحوم الحمراء.

كما المصالح ذاتها ذبيحة شاة (نعجة) كاملة تزن 25 كلغ مع أحشائها، بعد التأكد من إصابتها بتعفّن دموي (تسمّم دموي)، بما يشكّل خطرًا على صحة المستهلكين.


وأفادت البلدية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنّه تمّ إتلاف جميع الكميات المحجوزة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك عن طريق الطمر الصحي باستعمال مادة الجير، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.


ودعت بلدية القصرين المواطنين إلى اقتناء اللحوم حصريًا من المسالخ والمحلات المرخّص لها، مع التثبّت من وجود الختم البيطري على الذبائح، وتجنّب شراء اللحوم المذبوحة عشوائيًا أو المعروضة خارج المسالك القانونية.

وتندرج هذه العملية في سياق تكثيف الرقابة الصحية على المنتوجات ذات الأصل الحيواني، بهدف ضمان جودة وسلامة المواد المعروضة للإستهلاكن حسب المصدر ذاته.
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
مقالات رأي >>