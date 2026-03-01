الحكومة الفرنسية: الضربات على إيران تتجاوز القانون وتُدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار
تاس - أكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، أن العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران تُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي.
قالت مود بريجون في تصريح لإذاعة "آر تي إل": "إن قرار الولايات المتحدة وإسرائيل شن الحرب على إيران، والذي ينتهك القانون الدولي، يدفع المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار. ولا أحد يعلم ما ستكون عليه العواقب".
