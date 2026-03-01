Babnet   Latest update 07:44 Tunis

بطولة الدرجة الاولى الانقليزية - انيس بن سليمان يضع نورويتش على سكة الفوز امام ليستر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a3c470f2d0e2.29128978_gmnkoifhjqpel.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 06:38 قراءة: 0 د, 32 ث
      
وضع الدولي التونسي انيس بن سليمان فريقه نورويتش سيتي على سكة الفوز بعدما افتتح التسجيل في المباراة امام ليستر (2-صفر) يوم السبت لحساب الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدرجة الاولى الانقليزية لكرة القدم (شامبيونشيب).
وبادر بن سليمان بافتتاح النتيجة في الدقيقة 62 قبل ان يعزز زميله علي احمد تقدم نورويتش في الدقيقة 78.
ورفع بن سليمان رصيده الى 5 اهداف في بطولة هذا الموسم.

ويحتل نورويتش اثر هذا الفوز الثاني على التوالي المركز السابع عشر برصيد 45 نقطة بينما ياتي ليستر في المرتبة الثانية والعشرين بمجموع 34 نقطة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324486

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 01 مارس 2026 | 11 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:50
05:24
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet22°
10° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-10
21°-11
18°-12
21°-12
18°-14
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>