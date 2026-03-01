بطولة الدرجة الاولى الانقليزية - انيس بن سليمان يضع نورويتش على سكة الفوز امام ليستر

Picked his spot 😮‍💨 pic.twitter.com/paEn90U9g8 — Norwich City FC (@NorwichCityFC) February 28, 2026

وضع الدولي التونسي انيس بن سليمان فريقه نورويتش سيتي على سكة الفوز بعدما افتتح التسجيل في المباراة امام ليستر (2-صفر) يوم السبت لحساب الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدرجة الاولى الانقليزية لكرة القدم (شامبيونشيب).وبادر بن سليمان بافتتاح النتيجة في الدقيقة 62 قبل ان يعزز زميله علي احمد تقدم نورويتش في الدقيقة 78.ورفع بن سليمان رصيده الى 5 اهداف في بطولة هذا الموسم.ويحتل نورويتش اثر هذا الفوز الثاني على التوالي المركز السابع عشر برصيد 45 نقطة بينما ياتي ليستر في المرتبة الثانية والعشرين بمجموع 34 نقطة.