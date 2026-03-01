Babnet   Latest update 09:15 Tunis

الجمعية التونسية للحياة البرية تستنكر المحتويات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر قرود المكاك البربري محتجزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a366150c5ee9.63783354_jkqmeohgnpifl.jpg>
Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 08:42
      
استنكرت الجمعية التونسية للحياة البرية تزايد المحتويات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تُظهر قرود المكاك البربري محتجزة، ومُستَعرَضة لأغراض إنتاج المحتوى.

ودعت الجمعية في بيان صادر عنها، صنّاع المحتوى والمؤثرين إلى تحمّل مسؤولياتهم والكفّ عن أيّ ترويج مباشر أو غير مباشر لحيازة الحيوانات البرية.


وحثت في هذا الصدد، المواطنين على عدم تشجيع هذه الممارسات من خلال المشاركة أو التفاعل مع هذا النوع من المحتوى.


يشار الى ان المكاك البربري صنف مهدد بالانقراض ومصنف على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وتشهد اعداده تراجعا مقلقا، نتيجة تدمير موائله الطبيعية والتجارة غير المشروعة واصطياده بغرض بيعه كحيوان أليف.

كما أن التجارة به، وفق المصدر ذاته، تخضع لتنظيم دولي بموجب معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض.

ويساهم عرض الحيوانات البرية في بيئات منزلية في تعميم حيازتها بشكل غير قانوني.

وتكمن خلف هذه الصور التي غالبا ما تقدم على أنّها غير مؤذية، حقيقة مقلقة إذ إنها تُعزز التجارة غير القانونية في الأنواع البرية، وتشجع على اصطياد الحيوانات من بيئتهم الطبيعية بالإضافة إلى ذلك، فإن تربية الحيوانات البرية تشكّل خطرا حقيقيا على صحة الإنسان، إذ يمكن أن تنقل فيروسات وأمراضا، مما يهدّد صحة الجميع.
