مانشستر سيتي يقترب من الصدارة بفوزه 1-صفر على ليدز

واصل مانشستر سيتي الضغط على Arsenal متصدر البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم، بفوزه الصعب 1-صفر على مضيفه ليدز يونايتد، ليقلص الفارق مؤقتا إلى نقطتين بفضل هدف أنطوان سيمينيو قبل نهاية الشوط الأول.واضطر سيتي، الذي خاض اللقاء دون هدافه Erling Haaland، إلى بذل مجهود كبير على ملعب “إيلاند رود”، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، في انتظار نتيجة أرسنال الذي يستضيف تشيلسي غدا الأحد في مواجهة قد تؤثر مباشرة على سباق اللقب.وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية لليدز من حيث الفرص، حيث أضاع دومينيك كالفرت-لوين محاولتين بارزتين، قبل أن ينجح سيمينيو في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، مستغلا تمريرة عرضية من رايان أيت-نوري داخل منطقة الجزاء.وفي الشوط الثاني، حافظ فريق المدرب Pep Guardiola على تقدمه رغم محاولات أصحاب الأرض للعودة في النتيجة، ليحقق انتصاره الخامس في آخر ست مباريات بالدوري.وغاب هالاند عن المواجهة بسبب ما وصفه غوارديولا بـ“إصابة طفيفة” تعرض لها في التدريبات الأسبوع الماضي، في حين شهدت نهاية اللقاء طرد مدرب ليدز دانييل فاركه بعد احتجاجه على الحكم مع صافرة الختام.