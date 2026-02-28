Babnet   Latest update 22:18 Tunis

مانشستر سيتي يقترب من الصدارة بفوزه 1-صفر على ليدز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a35373a09207.71741938_jglqmfhnkopei.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 22:08 قراءة: 0 د, 52 ث
      
واصل مانشستر سيتي الضغط على Arsenal متصدر البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم، بفوزه الصعب 1-صفر على مضيفه ليدز يونايتد، ليقلص الفارق مؤقتا إلى نقطتين بفضل هدف أنطوان سيمينيو قبل نهاية الشوط الأول.

واضطر سيتي، الذي خاض اللقاء دون هدافه Erling Haaland، إلى بذل مجهود كبير على ملعب “إيلاند رود”، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، في انتظار نتيجة أرسنال الذي يستضيف تشيلسي غدا الأحد في مواجهة قد تؤثر مباشرة على سباق اللقب.


وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية لليدز من حيث الفرص، حيث أضاع دومينيك كالفرت-لوين محاولتين بارزتين، قبل أن ينجح سيمينيو في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، مستغلا تمريرة عرضية من رايان أيت-نوري داخل منطقة الجزاء.


وفي الشوط الثاني، حافظ فريق المدرب Pep Guardiola على تقدمه رغم محاولات أصحاب الأرض للعودة في النتيجة، ليحقق انتصاره الخامس في آخر ست مباريات بالدوري.

وغاب هالاند عن المواجهة بسبب ما وصفه غوارديولا بـ“إصابة طفيفة” تعرض لها في التدريبات الأسبوع الماضي، في حين شهدت نهاية اللقاء طرد مدرب ليدز دانييل فاركه بعد احتجاجه على الحكم مع صافرة الختام.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324475

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
دخول الربيع
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
دخول الربيع
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
22°-10
21°-11
19°-12
20°-13
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>