Babnet   Latest update 22:18 Tunis

ليفربول يستغل الكرات الثابتة ويمطر شباك وست هام يونايتد بخماسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a34a3bed63f9.21078442_lokgpejfnimqh.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 21:02 قراءة: 0 د, 54 ث
      
استغل ليفربول هشاشة دفاع وست هام يونايتد في الكرات الثابتة ليحقق فوزًا عريضًا بنتيجة 5-2، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أنفيلد.

وافتتح المهاجم أوغو إيكيتيكي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعزز القائد فيرجيل فان دايك النتيجة برأسية في الدقيقة 19، ويضيف أليكسيس ماك أليستر الهدف الثالث قبيل نهاية الشوط الأول، في ظل معاناة واضحة لوست هام في التعامل مع الركلات الركنية.


ومع بداية الشوط الثاني، قلص توماش سوتشيك الفارق، مانحًا فريقه بصيص أمل، غير أن كودي جاكبو وسّع الفارق إلى 4-1 في الدقيقة 70 بعد مجهود فردي وتسديدة قوية من الجهة اليسرى.


وعاد وست هام ليقلص النتيجة عبر فالنتين كاستيانوس في الدقيقة 75، إثر كرة رأسية من ركلة ركنية، لتصبح النتيجة 4-2.

لكن البديل جيريمي فريمبونغ حسم المواجهة عندما سدد كرة داخل منطقة الجزاء، حولها مدافع وست هام أكسل ديساسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، متساويًا مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، فيما تجمد رصيد وست هام عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324468

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
دخول الربيع
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
دخول الربيع
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
22°-10
21°-11
19°-12
20°-13
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>