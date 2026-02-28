ليفربول يستغل الكرات الثابتة ويمطر شباك وست هام يونايتد بخماسية

استغل ليفربول هشاشة دفاع وست هام يونايتد في الكرات الثابتة ليحقق فوزًا عريضًا بنتيجة 5-2، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أنفيلد.وافتتح المهاجم أوغو إيكيتيكي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعزز القائد فيرجيل فان دايك النتيجة برأسية في الدقيقة 19، ويضيف أليكسيس ماك أليستر الهدف الثالث قبيل نهاية الشوط الأول، في ظل معاناة واضحة لوست هام في التعامل مع الركلات الركنية.ومع بداية الشوط الثاني، قلص توماش سوتشيك الفارق، مانحًا فريقه بصيص أمل، غير أن كودي جاكبو وسّع الفارق إلى 4-1 في الدقيقة 70 بعد مجهود فردي وتسديدة قوية من الجهة اليسرى.وعاد وست هام ليقلص النتيجة عبر فالنتين كاستيانوس في الدقيقة 75، إثر كرة رأسية من ركلة ركنية، لتصبح النتيجة 4-2.لكن البديل جيريمي فريمبونغ حسم المواجهة عندما سدد كرة داخل منطقة الجزاء، حولها مدافع وست هام أكسل ديساسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82.وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، متساويًا مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، فيما تجمد رصيد وست هام عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.