Babnet   Latest update 22:18 Tunis

أول ثلاثية لـ لامين يامال تضع برشلونة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a348f96855e6.25091750_jlkpiqneghfmo.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 21:08 قراءة: 0 د, 57 ث
      
سجل لامين يامال أول ثلاثية في مسيرته، ليقود برشلونة إلى فوز عريض بنتيجة 4-1 على ضيفه فياريال ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم، معززًا صدارة فريقه بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة، مقابل 60 نقطة لريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي يستضيف خيتافي يوم الاثنين المقبل. في المقابل، بقي فياريال في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.


وافتتح يامال التسجيل في الدقيقة 28 بعد افتكاك فيرمين لوبيز الكرة من بابي جي، قبل أن يمررها ناحية اليمين ليضعها اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بتسديدة أرضية منخفضة في الشباك.


وعاد يامال ليضاعف النتيجة بعد تسع دقائق، إثر مجهود فردي داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، حيث تجاوز سيرجي كاردونا وألفارو موليرو، قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا البعيدة للمرمى.

وقلص بابي جي الفارق في الدقيقة 49 بتسديدة من مسافة قريبة، غير أن فياريال لم يستثمر الفرص التي أتيحت له لإدراك التعادل، ليعاقبه برشلونة بهجمة مرتدة جديدة أكمل بها يامال ثلاثيته في الدقيقة 69.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع بعد تمريرة عرضية من جول كوندي من الجهة اليمنى، ليؤكد برشلونة تفوقه ويواصل انفراده بالقمة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324467

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
دخول الربيع
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
دخول الربيع
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
22°-10
21°-11
19°-12
20°-13
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>