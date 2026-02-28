أول ثلاثية لـ لامين يامال تضع برشلونة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد

سجل لامين يامال أول ثلاثية في مسيرته، ليقود برشلونة إلى فوز عريض بنتيجة 4-1 على ضيفه فياريال ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم، معززًا صدارة فريقه بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد.ورفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة، مقابل 60 نقطة لريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي يستضيف خيتافي يوم الاثنين المقبل. في المقابل، بقي فياريال في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.وافتتح يامال التسجيل في الدقيقة 28 بعد افتكاك فيرمين لوبيز الكرة من بابي جي، قبل أن يمررها ناحية اليمين ليضعها اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بتسديدة أرضية منخفضة في الشباك.وعاد يامال ليضاعف النتيجة بعد تسع دقائق، إثر مجهود فردي داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، حيث تجاوز سيرجي كاردونا وألفارو موليرو، قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا البعيدة للمرمى.وقلص بابي جي الفارق في الدقيقة 49 بتسديدة من مسافة قريبة، غير أن فياريال لم يستثمر الفرص التي أتيحت له لإدراك التعادل، ليعاقبه برشلونة بهجمة مرتدة جديدة أكمل بها يامال ثلاثيته في الدقيقة 69.وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع بعد تمريرة عرضية من جول كوندي من الجهة اليمنى، ليؤكد برشلونة تفوقه ويواصل انفراده بالقمة.