بطولة الجزائر - حمدي العبيدي يقود أولمبيك أقبو للفوز على اتحاد خنشلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a3463073f9d5.69331162_ojienfpmkqhgl.jpg>
Publié le Samedi 28 Février 2026 - 20:43
      
قاد المهاجم التونسي حمدي العبيدي فريقه أولمبيك أقبو للفوز على مضيفه اتحاد خنشلة بتسجيله هدف المباراة الوحيد (1-صفر) اليوم السبت في اطار الجولة الحادية والعشرين لبطولة الجزائر لكرة القدم.

وجاء هدف حمدي العبيدي في الدقيقة 53، وهو الثاني له مع أولمبيك أقبو منذ التحاقه به خلال الميركاتو الشتوي الماضي.


وصعد أولمبيك أقبو الى المركز الرابع برصيد 32 نقطة من 19 مباراة بينما تجمد رصيد اتحاد خنشلة عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر من 19 مقابلة.
وتتصدر مولودية الجزائر جدول الترتيب العام برصيد 37 نقطة من 17 مباراة.

