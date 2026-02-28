Babnet   Latest update 17:56 Tunis

كأس تونس لكرة السلة: اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a30ece816d76.05182972_ejlfogknphmiq.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 17:03 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أسفرت الدفعة الثانية من مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة السلة (موسم 2025-2026) عن تأهل عدد من الأندية إلى الدور ربع النهائي، عقب لقاءات جرت مساء السبت.

نتائج السبت 28 فيفري 2026

* الاتحاد المنستيري 68 – 61 النجم الرادسي
* النادي الافريقي 96 – 71 نجم حلق الوادي
* النادي الصفاقسي 59 – 74 الدالية الرياضية

* النادي الرياضي للحرس الوطني 64 – 66 اتحاد الأنصار
* شبيبة المنازه 20 – 00 نادي كرة السلة بالمهدية

نتائج الجمعة 27 فيفري 2026

* النادي البنزرتي 43 – 54 الزهراء الرياضية
* مستقبل المرسى 64 – 75 شبيبة القيروان
* النجم الساحلي 71 – 74 جمعية الحمامات

وشهدت مباريات السبت تأكيد حضور أندية الصف الأول، على غرار الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي، مقابل مفاجآت أبرزها خروج النادي الصفاقسي بعد خسارته أمام الدالية الرياضية، إلى جانب تأهل اتحاد الأنصار وجمعية الحمامات خارج قواعدهما.

وتُستكمل المسابقة بإجراء مباريات الدور ربع النهائي وفق البرنامج الذي ستحدده الجامعة التونسية لكرة السلة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324461

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
دخول الربيع
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
دخول الربيع
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet22°
20° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-11
22°-10
21°-11
20°-12
20°-13
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:56 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>