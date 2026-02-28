كأس تونس لكرة السلة: اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع النهائي
أسفرت الدفعة الثانية من مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة السلة (موسم 2025-2026) عن تأهل عدد من الأندية إلى الدور ربع النهائي، عقب لقاءات جرت مساء السبت.
نتائج السبت 28 فيفري 2026* الاتحاد المنستيري 68 – 61 النجم الرادسي
* النادي الافريقي 96 – 71 نجم حلق الوادي
* النادي الصفاقسي 59 – 74 الدالية الرياضية
* النادي الرياضي للحرس الوطني 64 – 66 اتحاد الأنصار
* شبيبة المنازه 20 – 00 نادي كرة السلة بالمهدية
نتائج الجمعة 27 فيفري 2026* النادي البنزرتي 43 – 54 الزهراء الرياضية
* مستقبل المرسى 64 – 75 شبيبة القيروان
* النجم الساحلي 71 – 74 جمعية الحمامات
وشهدت مباريات السبت تأكيد حضور أندية الصف الأول، على غرار الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي، مقابل مفاجآت أبرزها خروج النادي الصفاقسي بعد خسارته أمام الدالية الرياضية، إلى جانب تأهل اتحاد الأنصار وجمعية الحمامات خارج قواعدهما.
وتُستكمل المسابقة بإجراء مباريات الدور ربع النهائي وفق البرنامج الذي ستحدده الجامعة التونسية لكرة السلة.
