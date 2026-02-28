كأس تونس لكرة السلة: اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع النهائي

نتائج السبت 28 فيفري 2026





نتائج الجمعة 27 فيفري 2026



أسفرت الدفعة الثانية من مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة السلة (موسم 2025-2026) عن تأهل عدد من الأندية إلى الدور ربع النهائي، عقب لقاءات جرت مساء السبت.68 – 6196 – 7159 – 7464 – 6620 – 0043 – 5464 – 7571 – 74وشهدت مباريات السبت تأكيد حضور أندية الصف الأول، على غرار الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي، مقابل مفاجآت أبرزها خروج النادي الصفاقسي بعد خسارته أمام الدالية الرياضية، إلى جانب تأهل اتحاد الأنصار وجمعية الحمامات خارج قواعدهما.وتُستكمل المسابقة بإجراء مباريات الدور ربع النهائي وفق البرنامج الذي ستحدده الجامعة التونسية لكرة السلة.