فوز عريض للإفريقي… وتوقف قمة الترجي والنجم في الزواوي

نتائج الجولة الثانية





الترتيب



أسفرت مباريات الجولة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، التي دارت مساء السبت، عن فوز واضح لـالنادي الإفريقي، مقابل انتصار ثمين لـنادي ساقية الزيت، فيما توقفت قمة الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي قبل نهايتها.النادي الإفريقي – نادي كرة اليد بجمال: 38-26سبورتينغ المكنين – نادي ساقية الزيت: 21-27الترجي الرياضي – النجم الساحلي: توقفت المباراة في الدقيقة 20 و51 ثانية، والنتيجة تشير إلى تقدم النجم الساحلي 8-6.وعزز النادي الإفريقي صدارته بانتصار عريض على نادي كرة اليد بجمال، فيما عاد نادي ساقية الزيت بفوز مهم خارج قواعده أمام سبورتينغ المكنين.1. النادي الإفريقي – 12 نقطة (2)2. الترجي الرياضي – 7 نقاط (1)3. النجم الساحلي – 5 نقاط (1)4. نادي ساقية الزيت – 5 نقاط (2)5. سبورتينغ المكنين – نقطتان (2)6. نادي كرة اليد بجمال – نقطتان (2)وتبقى مسألة قمة الزواوي معلقة في انتظار القرار الذي ستتخذه الهياكل المختصة بشأن استكمال اللقاء أو اعتماد نتيجة أخرى.