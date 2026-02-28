Babnet   Latest update 17:27 Tunis

فوز عريض للإفريقي… وتوقف قمة الترجي والنجم في الزواوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a31b538bc784.59195600_pnlkqfghimoje.jpg>
Publié le Samedi 28 Février 2026 - 16:50
      
أسفرت مباريات الجولة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، التي دارت مساء السبت، عن فوز واضح لـالنادي الإفريقي، مقابل انتصار ثمين لـنادي ساقية الزيت، فيما توقفت قمة الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي قبل نهايتها.

نتائج الجولة الثانية

قاعة القرجاني
النادي الإفريقي – نادي كرة اليد بجمال: 38-26


قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين – نادي ساقية الزيت: 21-27

قاعة الزواوي
الترجي الرياضي – النجم الساحلي: توقفت المباراة في الدقيقة 20 و51 ثانية، والنتيجة تشير إلى تقدم النجم الساحلي 8-6.

وعزز النادي الإفريقي صدارته بانتصار عريض على نادي كرة اليد بجمال، فيما عاد نادي ساقية الزيت بفوز مهم خارج قواعده أمام سبورتينغ المكنين.

الترتيب

1. النادي الإفريقي – 12 نقطة (2)
2. الترجي الرياضي – 7 نقاط (1)
3. النجم الساحلي – 5 نقاط (1)
4. نادي ساقية الزيت – 5 نقاط (2)
5. سبورتينغ المكنين – نقطتان (2)
6. نادي كرة اليد بجمال – نقطتان (2)

وتبقى مسألة قمة الزواوي معلقة في انتظار القرار الذي ستتخذه الهياكل المختصة بشأن استكمال اللقاء أو اعتماد نتيجة أخرى.
Babnet

