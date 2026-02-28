Babnet   Latest update 19:14 Tunis

بن عروس: تأمين خدمات صحية ليلية للمصلّين بعدد من الجوامع ضمن فعاليات "رمضانيات صحية"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg>
Publié le Samedi 28 Février 2026 - 18:40
      
بالتعاون بين الإدارة الجهوية للصحة والادارة الجهوية للشؤون الدينية بولاية بن عروس، وفي إطار الأنشطة الصحية المشتركة المبرمجة ضمن فعاليات "رمضانيات صحية"، شهدت عديد الجوامع منذ انطلاق شهر رمضان المعظم تظاهرات صحية ليلية تمثلت في تنظيم حلقات توعوية وتحسيسية  لتقصي أمراض السكري  وارتفاع ضغط الدم مرفقة بحصص تثقيفية لفائدة المصلّين حول التغذية السليمة خلال شهر رمضان المعظم.
وأمّن فريق من الإطارات الصحية وشبه الصحية هذه الكشوفات الصحية الليلية مباشرة بعد صلاة المغرب والعشاء بكل من جامع التوبة برادس، وجامع أبو بكر الصديق بحمام الانف، وجامع حي جابر بمرناق، وجامع الشفاء ببن عروس، لتتواصل خلال الأيام القادمة بعديد الجوامع في عدد من المناطق الأخرى.   
وأطلقت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس برنامجا مشتركا مع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية يهدف إلى نقل الخدمة الصحية للفضاءات المسجدية، وتأمين كشوفات صحية سريعة ومجانية للمصلين لتقصي أمراض السكري وضغط ارتفاع الدم، وتقديم النصائح الطبية حول السلوكات الغذائية السليمة، وترسيخ دور التوعية في بناء منظومة السلوكيات الصحية، وفق ماصرح به  لـ" وات" المدير الجهوي للصحة ببن عروس  الدكتور فرحات زهمول .
.

السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
الرطــوبة:
% 82
تونس
