الترجي يعزز الصدارة… ومولدية بوسالم تلاحق في مرحلة التتويج
دارت نهاية الأسبوع مباريات الجولة السابعة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني “أ” للكرة الطائرة، والتي أسفرت عن تعزيز الترجي الرياضي التونسي لموقعه في الصدارة، مقابل تواصل مطاردة مولدية بوسالم.
نتائج الجولة السابعةالسبت 28 فيفري 2026
* الأولمبي القليبي 1 – 3 مولدية بوسالم
* اتحاد النقل الصفاقسي 0 – 3 النجم الساحلي
الجمعة 27 فيفري 2026
* النادي الصفاقسي 1 – 3 الترجي الرياضي
وتمكن الترجي من العودة بانتصار ثمين من صفاقس أمام النادي الصفاقسي، فيما فرض النجم الساحلي أفضليته خارج قواعده أمام اتحاد النقل الصفاقسي. كما عاد مولدية بوسالم بفوز مهم من قليبية على حساب الأولمبي القليبي.
الترتيب1. الترجي الرياضي – 17 نقطة (6 مباريات)
2. مولدية بوسالم – 16 نقطة (7 مباريات)
3. النجم الساحلي – 13 نقطة (6 مباريات)
4. النادي الصفاقسي – 8 نقاط (7 مباريات)
5. الأولمبي القليبي – 6 نقاط (7 مباريات)
6. اتحاد النقل الصفاقسي – 0 نقطة (7 مباريات)
ويؤكد هذا الرصيد استمرار الصراع على اللقب بين الترجي ومولدية بوسالم، في انتظار بقية الجولات الحاسمة من مرحلة التتويج.
