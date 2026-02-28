احتمال متوسط لدرجات حرارة أعلى من المعدلات خلال ربيع 2026
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن التوقعات الفصلية للفترة الممتدة من مارس إلى ماي 2026 تشير إلى احتمال متوسط لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية العادية على كامل البلاد.
وأوضح المعهد، في نشرته الخاصة بالموسم الربيعي، أن الخصائص المناخية ستتباين بين الجهات، حيث يُنتظر أن يكون الشمال معتدلا إلى مائل للبرودة ورطبا نسبيا مع كميات هامة من التساقطات، مقابل مناخ معتدل بالوسط مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، في حين يشهد الجنوب أجواء حارة وجافة نسبيا مع كميات ضعيفة من الأمطار.
المعدلات الموسمية المتوقعةمن المنتظر أن يتراوح معدل درجات الحرارة خلال موسم مارس–أفريل–ماي بين:
* 15 و19 درجة مائوية بالشمال والوسط
* 17 و22 درجة مائوية بالجنوب
وتسجل المرتفعات الغربية أدنى معدل حراري يناهز 13 درجة مائوية بمحطة تالة.
أما بخصوص الأمطار، فلا تُظهر النماذج المناخية إشارة مهيمنة، ما يعني أن جميع السيناريوهات تبقى متقاربة دون أفضلية واضحة لأي منها.
ويتراوح معدل كميات الأمطار الموسمية بين:
* 87 ملم بنابل و208 ملم بطبرقة في الشمال
* 71 ملم بالمهدية و116 ملم بتالة في الوسط
* نحو 20 ملم بالبرمة في الجنوب
تطور الوضعية شهرا بشهرمارس:
مناخ معتدل إلى مائل للبرودة ورطب نسبيا بالشمال والوسط، مع درجات حرارة بين 11 و15 درجة، وبين 14 و17 درجة بالجنوب. وتسجل المرتفعات الغربية حوالي 9 درجات بتالة. وتتراوح الأمطار بين 45 و70 ملم بالشمال لتبلغ 90 ملم بطبرقة، وبين 30 و40 ملم بالوسط، و10 إلى 20 ملم بالجنوب.
أفريل:
ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتتراوح بين 14 و18 درجة بالشمال والوسط، وبين 17 و19 درجة بالجنوب، مع أدنى معدل بالمرتفعات الغربية (12.5 درجة بتالة). وتتراجع الأمطار إلى ما بين 30 و50 ملم بالشمال (70 ملم بطبرقة)، و20 إلى 40 ملم بالوسط، و5 إلى 27 ملم بالجنوب.
ماي:
ارتفاع أوضح في درجات الحرارة وبداية جفاف نسبي، حيث تتراوح المعدلات بين 19 و22 درجة بالشمال والوسط، وبين 21 و26 درجة بالجنوب، مقابل 17 درجة بالمناطق المرتفعة غربا. وتكون الأمطار ضعيفة نسبيا، بين 20 و45 ملم بالشمال والوسط، و5 إلى 22 ملم بالجنوب.
