احتمال متوسط لدرجات حرارة أعلى من المعدلات خلال ربيع 2026

المعدلات الموسمية المتوقعة



تطور الوضعية شهرا بشهر



أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن التوقعات الفصلية للفترة الممتدة من مارس إلى ماي 2026 تشير إلىعلى كامل البلاد.وأوضح المعهد، في نشرته الخاصة بالموسم الربيعي، أن الخصائص المناخية ستتباين بين الجهات، حيث يُنتظر أن يكونمع كميات هامة من التساقطات، مقابل، في حين يشهد الجنوبمع كميات ضعيفة من الأمطار.من المنتظر أن يتراوح معدل درجات الحرارة خلال موسم مارس–أفريل–ماي بين:بالشمال والوسطبالجنوبوتسجل المرتفعات الغربية أدنى معدل حراري يناهزأما بخصوص الأمطار، فلا تُظهر النماذج المناخية إشارة مهيمنة، ما يعني أندون أفضلية واضحة لأي منها.ويتراوح معدل كميات الأمطار الموسمية بين:في الشمالفي الوسط* نحوفي الجنوبمناخ معتدل إلى مائل للبرودة ورطب نسبيا بالشمال والوسط، مع درجات حرارة بين 11 و15 درجة، وبين 14 و17 درجة بالجنوب. وتسجل المرتفعات الغربية حوالي 9 درجات بتالة. وتتراوح الأمطار بين 45 و70 ملم بالشمال لتبلغ 90 ملم بطبرقة، وبين 30 و40 ملم بالوسط، و10 إلى 20 ملم بالجنوب.ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتتراوح بين 14 و18 درجة بالشمال والوسط، وبين 17 و19 درجة بالجنوب، مع أدنى معدل بالمرتفعات الغربية (12.5 درجة بتالة). وتتراجع الأمطار إلى ما بين 30 و50 ملم بالشمال (70 ملم بطبرقة)، و20 إلى 40 ملم بالوسط، و5 إلى 27 ملم بالجنوب.ارتفاع أوضح في درجات الحرارة وبداية جفاف نسبي، حيث تتراوح المعدلات بين 19 و22 درجة بالشمال والوسط، وبين 21 و26 درجة بالجنوب، مقابل 17 درجة بالمناطق المرتفعة غربا. وتكون الأمطار ضعيفة نسبيا، بين 20 و45 ملم بالشمال والوسط، و5 إلى 22 ملم بالجنوب.