المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات يجري وديتين أمام الكونغو الديمقراطية

قائمة اللاعبات المدعوات للتربص



أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد أن المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات سيدخل في تربص تحضيري خلال أسبوع الاتحاد الدولي، استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا «تونس 2026»، بمشاركة اللاعبات المحترفات في الخارج.وسيخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة اليد للسيدات، الأولى يوم 6 مارس بقرمبالية، والثانية يوم 7 مارس بالحمامات، وذلك انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا.روعة بودية (جمعية الساحل) – بسمة صفر (النادي الإفريقي) – روعة مقدم (النادي النسائي بالمكنين)سمية بلحاج (النادي النسائي بالمكنين) – سلمى بن حسين (النادي النسائي بالمكنين) – سندس حشانة (النادي النسائي بالمكنين) – غفران الجلاصي (المنزه الرياضي)منى الجليزي (زالاو الروماني) – يسر مصطفاوي (سترازبورغ الفرنسي) – أمل بن حسين (المنزه الرياضي)فدوى عويج (النادي الإفريقي) – أمل الحمروني (لاروش الفرنسي) – أميمة دردور (النادي الإفريقي) – هديل القيزاوي (الجمعية النسائية بالحمامات)ميساء بن حسين (باريس 92 الفرنسي) – آمنة الصفاقسي (جمعية الساحل)هدى رميزة (النادي الإفريقي) – آية بن عبد الله (زالاو الروماني) – ندى الزلفاني (جمعية الساحل)مريم الرزقي (النادي النسائي بالمكنين) – فاطمة البوري (النادي الإفريقي)ويذكر أن تونس ستحتضن منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات من 8 إلى 18 أكتوبر المقبل، في محطة قارية تسعى خلالها العناصر الوطنية إلى تحقيق مشاركة متميزة على أرضها وأمام جمهورها.