المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات يجري وديتين أمام الكونغو الديمقراطية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6251aaebe5b3a4.77051055_ikjohgflnqmep.jpg>
Publié le Samedi 28 Février 2026 - 16:32
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد أن المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات سيدخل في تربص تحضيري خلال أسبوع الاتحاد الدولي، استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا «تونس 2026»، بمشاركة اللاعبات المحترفات في الخارج.

وسيخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة اليد للسيدات، الأولى يوم 6 مارس بقرمبالية، والثانية يوم 7 مارس بالحمامات، وذلك انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا.


قائمة اللاعبات المدعوات للتربص

حارسات المرمى:

روعة بودية (جمعية الساحل) – بسمة صفر (النادي الإفريقي) – روعة مقدم (النادي النسائي بالمكنين)

لاعبات الدائرة:
سمية بلحاج (النادي النسائي بالمكنين) – سلمى بن حسين (النادي النسائي بالمكنين) – سندس حشانة (النادي النسائي بالمكنين) – غفران الجلاصي (المنزه الرياضي)

لاعبات الارتكاز:
منى الجليزي (زالاو الروماني) – يسر مصطفاوي (سترازبورغ الفرنسي) – أمل بن حسين (المنزه الرياضي)

الأظهرة اليمنى:
فدوى عويج (النادي الإفريقي) – أمل الحمروني (لاروش الفرنسي) – أميمة دردور (النادي الإفريقي) – هديل القيزاوي (الجمعية النسائية بالحمامات)

الأظهرة اليسرى:
ميساء بن حسين (باريس 92 الفرنسي) – آمنة الصفاقسي (جمعية الساحل)

الأجنحة اليمنى:
هدى رميزة (النادي الإفريقي) – آية بن عبد الله (زالاو الروماني) – ندى الزلفاني (جمعية الساحل)

الأجنحة اليسرى:
مريم الرزقي (النادي النسائي بالمكنين) – فاطمة البوري (النادي الإفريقي)

ويذكر أن تونس ستحتضن منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات من 8 إلى 18 أكتوبر المقبل، في محطة قارية تسعى خلالها العناصر الوطنية إلى تحقيق مشاركة متميزة على أرضها وأمام جمهورها.
