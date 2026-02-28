منوبة / افتتاح ليالي رمضان برج العامري في دورتها الأولى

وفي حديثها عن هذه الدورة التأسيسية، بينت مديرة دار الثقافة صفاء الحبيبي في تصريح لوات، أنها تهدف إلى خلق أجواء رمضانية ثقافية وفنية مميّزة تجمع بين الإبداع والفرجة وتتماشى مع روح الشهر الكريم.وتضمنت عرضين فقط في المساء كان الأول مساء أمس مع المدائح والأذكار بما تحمله من أبعاد روحانية ومعاني سامية، إلى جانب أغاني الحضرة والسطمبالي، والإيقاعات الأصيلة وروح التراث العريق من خلال عرض "المدايحية"، وهو عرض فرجوي صوفي للفنان والمخرج طارق بن حميدة.واحتضنت قاعة العروض بدار الثقافة عرض البارحة الذي كان مجانيا، وحضره جمهور متنوع الشرائح العمرية تفاعل بشتى الاشكال مع العرض، وعكس تعطش أبناء المنطقة الى مثل هذه السهرات التي من شأنها خلق حراك ثقافي وتعزز دور المؤسسة الثقافية في كسر العزلة الثقافية، وصقل المواهب، من خلال تشريك الأطفال في مختلف الأنشطة خاصة ان المنطقة تضم نادي أطفال ومركزا مندمجا.ويكون الموعد مساء اليوم السبت مع العرض الثاني، وهو عرض يحمل عنوان "بين الشرق والغرب" للفنان صبري العوني، والذي يختم فعاليات الدورة الأولى التي شملت برمجتها كذلك مائدة إفطار وعددا من الورشات الثقافية الحية التي شركت الأطفال والشباب، وسط تطلعات لتتطور هذه التظاهرة الثقافية الرمضانية في السنوات المقبلة بالترفيع في عدد العروض مع التعويل على الإمكانيات بالمنطقة من أجل دعم السهرات وتنويع البرمجة.