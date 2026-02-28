Babnet   Latest update 17:27 Tunis

منوبة / افتتاح ليالي رمضان برج العامري في دورتها الأولى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a2fb164f6bc3.62396855_pminghkjelfqo.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 16:24 قراءة: 1 د, 7 ث
      
افتتحت مساء الجمعة تظاهرة ليالي رمضان برج العامري التي تنظمها دار الثقافة بالمكان بالشراكة مع المركز المندمج للشباب والطفولة، بدعم من المندوبيّة الجهويّة للشؤون الثقافيّة.

وفي حديثها عن هذه الدورة التأسيسية، بينت مديرة دار الثقافة صفاء الحبيبي في تصريح لوات، أنها تهدف إلى خلق أجواء رمضانية ثقافية وفنية مميّزة تجمع بين الإبداع والفرجة وتتماشى مع روح الشهر الكريم.

وتضمنت عرضين فقط في المساء كان الأول مساء أمس مع المدائح والأذكار بما تحمله من أبعاد روحانية ومعاني سامية، إلى جانب أغاني الحضرة والسطمبالي، والإيقاعات الأصيلة وروح التراث العريق من خلال عرض "المدايحية"، وهو عرض فرجوي صوفي للفنان والمخرج طارق بن حميدة.

واحتضنت قاعة العروض بدار الثقافة عرض البارحة الذي كان مجانيا، وحضره جمهور متنوع الشرائح العمرية تفاعل بشتى الاشكال مع العرض، وعكس تعطش أبناء المنطقة الى مثل هذه السهرات التي من شأنها خلق حراك ثقافي وتعزز دور المؤسسة الثقافية في كسر العزلة الثقافية، وصقل المواهب، من خلال تشريك الأطفال في مختلف الأنشطة خاصة ان المنطقة تضم نادي أطفال ومركزا مندمجا.


ويكون الموعد مساء اليوم السبت مع العرض الثاني، وهو عرض يحمل عنوان "بين الشرق والغرب" للفنان صبري العوني، والذي يختم فعاليات الدورة الأولى التي شملت برمجتها كذلك مائدة إفطار وعددا من الورشات الثقافية الحية التي شركت الأطفال والشباب، وسط تطلعات لتتطور هذه التظاهرة الثقافية الرمضانية في السنوات المقبلة بالترفيع في عدد العروض مع التعويل على الإمكانيات بالمنطقة من أجل دعم السهرات وتنويع البرمجة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324451

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
دخول الربيع
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
دخول الربيع
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet22°
20° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-11
22°-10
21°-11
20°-12
20°-13
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>