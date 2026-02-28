Babnet   Latest update 16:24 Tunis

المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية يرافق المؤسسات الصناعية في مسار التحول الصناعي المستدام

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/indexindustrialproduction.jpg>
Publié le Samedi 28 Février 2026
      
أطلق المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية  دعوة لإبداء الاهتمام لفائدة المؤسسات الصناعية التونسية الناشطة في قطاعات الإلكترونيك والميكانيك وصناعة مكونات السيارات والكهرباء، وذلك بهدف مرافقتها في مسار الانتقال نحو نماذج صناعية مستدامة ومبتكرة.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات وتحسين أدائها البيئي ودعم نفاذها إلى الأسواق المحلية والدولية، من خلال تبني مقاربات الاقتصاد الدائري وتحسين نجاعة استخدام الموارد والطاقة وتقليص البصمة الكربونية.


وأوضح المركز أن آخر أجل لتقديم الترشحات حدد يوم 27 مارس 2026، مشيرا إلى أن عملية الاختيار ستشمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة المستعدة للانخراط الفعلي في مسار التحول الصناعي المستدام.


وسيؤمّن المركز مرافقة فنية متخصصة للمؤسسات التي سيتم اختيارها، تشمل إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري وتحسين الكفاءة الطاقية  إلى جانب تعزيز القدرات للاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية، بما يساهم في إحداث مواطن شغل ودعم النمو الصناعي المستدام.
ويندرج هذا البرنامج في إطار مشروع "الصناعة الخضراء" ، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي وتنفذه  منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بين سنتي 2024 و2028.
ويهدف المشروع، إلى تسريع الانتقال الأخضر وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة على اعتماد نماذج أعمال مبتكرة وفعالة في استخدام الموارد قائمة على مبادئ الاقتصاد الدائري، وذلك في قطاعات السيارات والكهرباء والالكترونيات، التي تعد من ركائز الاقتصاد التونسي الموجه للتصدير.
