Babnet   Latest update 21:02 Tunis

وزارة التربية تؤكد عدم فتح مناظرة خارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681f29415151f8.16117759_oqnljmpekfghi.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 20:17 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أفادت وزارة التربية بأنها لم تفتح مناظرة خارجية لتخصيص نسبة 2 بالمائة من الانتدابات للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في ردها على استفسار النائبة بمجلس نواب الشعب ضحى السالمي حول تخصيص هذه النسبة من انتدابات الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التربية.

وأضافت وزارة التربية، في ردها، المنشور أمس الجمعة على موقع مجلس نواب الشعب، أن الانتدابات الحاصلة بوزارة التربية تمت في إطار تطبيق أحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025 والمتعلق بتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والإعداديات والمعاهد الثانوية المدرجين بقاعدة البيانات.


وكانت النائبة ضحى السالمي، توجهت في أكتوبر 2025، بسؤال إلى وزير التربية حول مدى تفعيل نسبة 2 بالمائة للأشخاص ذوي الإعاقة في انتدابات الوزارة والإجراءات المقررة لتسهيل إدماجهم المهني، لاسيما فئة المكفوفين، الذين يواجهون تحديات كبيرة في النفاذ لسوق الشغل والاندماج المهني.


وينص القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم على تخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط ولديهم المؤهلات للقيام بالعمل المطلوب.

وكانت المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة قد دعت سابقا إلى تفعيل قانون انتداب نسبة 2 بالمائة من الأشخاص ذوي الاعاقة في المناظرات العمومية لامتصاص البطالة في أوساطهم، معتبرة أن حجم الانتدابات المبرمجة لفائدتهم "ضعيف ولا يتماشى مع تطبيق القانون التوجيهي".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324449

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
دخول الربيع
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
دخول الربيع
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet23°
16° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
22°-10
21°-11
19°-12
20°-13
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>