Babnet   Latest update 16:24 Tunis

سيدي بوزيد: انقطاع التيارالكهربائي غدا بعدد من المناطق بمعتمديات سيدي بوزيد الغربية وبئر الحفي وجلمة والسبالة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/650c8f67933706.09034699_lnihkjmeopgfq.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 15:15 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسيدي بوزيد عن انقطاع  التيار الكهربائي صباح غدا الاحد في عدد من المناطق بمعتمديات سيدي بوزيد الغربية، وبئر الحفي، والسبالة، وجلمة، وذلك في إطار أشغال صيانة الشبكة.
وأوضح الإقليم، في بلاغ أورده، اليوم السبت، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن الانقطاع سيكون بداية من الساعة السابعة والى حدود الساعة الثانية بعد الزوال، وسيشمل بالتحديد منطقتي القدارة والنصايرية من معتمدية سيدي بوزيد الغربية، والمزارة من معتمدية بئر الحفي، وزغمار وسلتة والسلاطنية والزلايمية والرحامنة من معتمدية جلمة، ومغيلة وبرج المحطة من معتمدية السبالة.
وأشار البلاغ الى إمكانيّة إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدّد فور انتهاء الأشغال.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324448

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
دخول الربيع
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
دخول الربيع
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-11
22°-10
21°-11
20°-12
20°-13
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>