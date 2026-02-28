سيدي بوزيد: انقطاع التيارالكهربائي غدا بعدد من المناطق بمعتمديات سيدي بوزيد الغربية وبئر الحفي وجلمة والسبالة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/650c8f67933706.09034699_lnihkjmeopgfq.jpg>

أعلن إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسيدي بوزيد عن انقطاع التيار الكهربائي صباح غدا الاحد في عدد من المناطق بمعتمديات سيدي بوزيد الغربية، وبئر الحفي، والسبالة، وجلمة، وذلك في إطار أشغال صيانة الشبكة.

وأوضح الإقليم، في بلاغ أورده، اليوم السبت، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن الانقطاع سيكون بداية من الساعة السابعة والى حدود الساعة الثانية بعد الزوال، وسيشمل بالتحديد منطقتي القدارة والنصايرية من معتمدية سيدي بوزيد الغربية، والمزارة من معتمدية بئر الحفي، وزغمار وسلتة والسلاطنية والزلايمية والرحامنة من معتمدية جلمة، ومغيلة وبرج المحطة من معتمدية السبالة.

وأشار البلاغ الى إمكانيّة إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدّد فور انتهاء الأشغال.