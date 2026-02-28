Babnet   Latest update 16:24 Tunis

تونس تحتل المرتبة الخامسة كمورد لزيت الزيتون المعبأ إلى السوق الياباني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6989eaa4c378a3.18651589_npelqmjhfiokg.jpg>
Publié le Samedi 28 Février 2026 - 14:58
      
احتلت تونس المرتبة الخامسة عالميا كمورد لزيت الزيتون المعبأ إلى السوق الياباني، بعد إسبانيا وإيطاليا وتركيا واليونان، في سوق تستورد أكثر من 50 ألف طن سنويا لتلبية الطلب المتزايد على زيت الزيتون البكر الممتاز.

وبلغت قيمة صادرات تونس إلى اليابان نحو 86,4 مليون دينار خلال سنة 2025، منها 69,8 مليون دينار لقطاع الصناعات الغذائية، أي ما يعادل 80,7 بالمائة من إجمالي الصادرات نحو هذا البلد، وفق معطيات مركز النهوض بالصادرات.


وتُقدَّر الإمكانات غير المستغلة لزيت الزيتون التونسي في السوق الياباني بحوالي 34 مليون دولار، ما يعكس هامشا إضافيا للنمو في ظل الطلب المرتفع على المنتجات ذات الجودة العالية.


سوق تعتمد على التوريد

ويبلغ الإنتاج المحلي الياباني نحو 600 طن سنويا فقط، موزعة على حوالي ثلاثين منتجا يتمركزون أساسا في جزيرة شودوشيما، ما يجعل السوق اليابانية تعتمد بشكل شبه كلي على الواردات لتغطية الاستهلاك الداخلي.

ندوة افتراضية لدعم النفاذ إلى السوق

في هذا السياق، نظّم دار المصدر ندوة افتراضية حول السوق الياباني لزيت الزيتون والمسابقة الدولية لزيت الزيتون البكر، بالتعاون مع سفارة تونس في طوكيو وبدعم من اللجنة المنظمة للمسابقة.

وشارك في الندوة أكثر من 30 مؤسسة تونسية مختصة في تصدير زيت الزيتون، إلى جانب ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والديوان الوطني للزيت والمركز الفني للتعبئة والتغليف، حيث تم التطرق إلى خصوصيات المستهلك الياباني، وقنوات التوزيع، وآليات التموقع في سوق تنافسية.

ومن المنتظر أن تنتظم دورة المسابقة الدولية لسنة 2026 يوم 17 أفريل، على أن يُغلق باب الترشح في 31 مارس 2026.

أداء تصديري قياسي

وتأتي هذه النتائج في سياق أداء تصديري قوي لقطاع زيت الزيتون التونسي، إذ أظهرت بيانات المرصد الوطني للفلاحة ارتفاع الكميات المصدرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الحالي (نوفمبر 2025 – جانفي 2026) إلى 130,9 ألف طن، مقابل 84,1 ألف طن في الفترة ذاتها من الموسم السابق، بزيادة بلغت 55,7 بالمائة.

كما بلغت قيمة الصادرات 1621,2 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 34,8 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي، مدفوعة بالطلب العالمي المتزايد، خاصة على زيت الزيتون البكر الممتاز الذي استحوذ على 89,5 بالمائة من إجمالي الحجم المصدر.
