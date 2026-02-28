مرضى ضغط الدم والشرايين التّاجية يمكنهم الصيام بشروط صحية قبل أشهر من رمضان

قال رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي بمدنين، الدكتور سامي الميلوشي، بأنّ مرضى ارتفاع ضغط الدم والشرايين التّاجية يمكنهم صيام شهر رمضان، شريطة توفّر عوامل صحية تضمن استقرار حالتهم قبل ثلاثة أشهر من حلول الشهر الكريم.وبيّن سامي الميلوشي، خلال استضافته بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ضمن برنامج “صحتك أغلى”، أنّ صيام مرضى ضغط الدم يبقى ممكنا في حال استقرار المؤشرات الصحية خلال الأشهر الثلاثة السابقة لرمضان وبلوغ قراءات الضغط الهدف والمعدلات العامة، أي أن تتراوح بين 120 و130 وألاّ تقل الدنيا عن 80، سواء تم تحقيق ذلك عبر الحمية الصحية أو من خلال العلاج الدوائي.وأشار إلى أنّ مرضى الشرايين التاجية يسمح لهم بالصيام إذا كانت حالتهم مستقرة، مع توفّر ثلاثة شروط أساسية، تتمثل في استقرار الوضع الصحي قبل ثلاثة أشهر من رمضان، وعدم الخضوع خلال الفترة ذاتها إلى عملية قلب مفتوح أو قسطرة علاجية أو تركيب دعامة، إضافة إلى عدم المعاناة من قصور قلبي حاد، بما يجعل الصيام آمنا من الناحية الطبية.وأكد ضيف /وات/ أهمية مراجعة الطبيب المباشر قبل ستة أسابيع من شهر رمضان، قصد إجراء تقييم سريري شامل ومراجعة الملف الطبي، ثم التشاورحول كيفية مواصلة الحمية الصحية وتناول الأدوية وتكييف نسق العلاج مع أوقات الإفطار والسحور، وذلك في حال كانت جميع المؤشرات الصحية إيجابية.ولفت في سياق متصل الى ان أمراض القلب تعد السبب الأول للوفيات في العالم، مبرزا أنّ تغيير نمط الحياة قد يساهم في تفاقمها، وشهر رمضان يمكن أن يحمل فوائد صحية عدّة للقلب، من بينها تراجع بعض عوامل الاختطار وانتظام دقات القلب إضافة إلى الانقطاع عن التدخين لساعات طويلة قد تصل إلى 15 ساعة يوميا، وهي عوامل من شأنها الإسهام في حماية القلب خلال الشهر الكريم حسب تقديره.