الدوبامين والباركنسون، إرشادات الصيام لمرضى القلب، وأبحاث جديدة حول النوم والبلاستيك الدقيق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a2f2cdea64b5.11004582_flkjipmnhgeqo.jpg>
Publié le Samedi 28 Février 2026 - 17:08
      
تتناول نشرة الصحة والعلوم جملة من المستجدات الطبية والعلمية، من بينها تأثير نقص هرمون الدوبامين، شروط صيام مرضى القصور القلبي، أهمية الرياضة في رمضان، إلى جانب نتائج دراسات حديثة حول القيلولة والبلاستيك الدقيق.

نقص الدوبامين وعلاقته بمرض الباركنسون

أفاد الطبيب الاستشفائي الجامعي في اختصاص الغدد والسكري بالمستشفى الجهوي بقفصة، مهدي كلثوم، أن نقص هرمون الدوبامين يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الباركنسون، باعتباره الهرمون المسؤول عن تنسيق الحركة في الجسم.

وأوضح أن الدوبامين يُنتَج في الدماغ والغدد الكظرية، وله وظائف نفسية مرتبطة بالشعور بالسعادة والتحفيز. ويؤدي انخفاضه إلى الاكتئاب والفصام، فضلا عن اضطرابات في الدورة الشهرية والعقم، إضافة إلى تأثيرات على ضغط الدم والجهاز الهضمي. ومن بين أسباب انخفاضه: التوتر، قلة النوم، وبعض الأمراض العصبية.


وأكد أن الرياضة والنوم الجيد والتغذية المتوازنة، خاصة الأطعمة ذات المصدر الحيواني والفواكه الجافة، تساهم في دعم مستوياته.

صيام مرضى القصور القلبي: القرار بيد الطبيب

نشرت الجمعية التونسية لجراحة وأمراض القلب والشرايين توجيهات لمرضى قصور القلب مع حلول شهر رمضان، أكدت فيها أن الصيام لا يسبب القصور القلبي في حد ذاته، لكن الجفاف أو الإفراط في الأكل والسوائل قد يسبب مضاعفات.

وأوضحت أن الصيام ممكن للحالات المستقرة التي لا تعاني ضيق تنفس أو اضطراب ضغط الدم، ولم تستوجب الإقامة بالمستشفى خلال الأشهر الثلاثة السابقة، مع ضرورة مراجعة الطبيب لتعديل جرعات الأدوية، خاصة المدرّات.

الرياضة في رمضان: الاعتدال أساس

أكد المختص في جراحة العظام والطب الرياضي، خليل الحبوبي، أن الصيام يغيّر آليات استهلاك الطاقة في الجسم، إذ ينتقل بعد نحو 16 ساعة إلى حرق الدهون كمصدر رئيسي للطاقة.

ودعا إلى عدم إهمال النشاط البدني، مع اختيار التوقيت المناسب، إما قبل الإفطار بتمارين خفيفة أو بعده بساعتين إلى ثلاث ساعات للتمارين الأكثر شدة، مشددا على أهمية شرب الماء الكافي وتنظيم النوم.

تحذيرات للحوامل أثناء الصيام

دعت منظمة الصحة العالمية النساء الحوامل إلى مراقبة علامات تحذيرية مثل نقص حركة الجنين، الإغماء، أو تغير لون البول، مؤكدة أن قرار الصيام يجب أن يُتخذ بالتشاور مع الطبيب، مع الالتزام بنظام غذائي متوازن وشرب كميات كافية من الماء.

القيلولة: بين الفائدة واضطراب النوم

أوضح المختص في طب النوم محمد التركي أن القيلولة المفيدة يجب ألا تتجاوز 20 دقيقة، حتى لا تؤثر على النوم الليلي.

في المقابل، أظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة نيورو إيميج أن قيلولة تصل إلى 45 دقيقة قد تحسن القدرة على التعلم عبر استعادة مرونة الروابط العصبية.

جزيئات البلاستيك في أورام البروستاتا

كشفت دراسة محدودة عرضت في ندوة الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري عن العثور على جزيئات بلاستيك دقيقة في تسعة من كل عشرة مصابين بسرطان البروستاتا، وبمستويات أعلى داخل الأورام مقارنة بالأنسجة السليمة.

وأوضحت الدكتورة ستايسي لوب من كلية جروسمان للطب بجامعة نيويورك أن النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة، لكنها تفتح باب البحث حول التأثيرات الصحية المحتملة للتعرض المزمن للبلاستيك الدقيق.

دراسة: التحمل البدني مرتبط بنشاط خلايا دماغية

أظهرت دراسة نشرت في دورية نيرون أن تحسين القدرة على التحمل لا يعتمد فقط على العضلات، بل يرتبط أيضا بنشاط خلايا عصبية في منطقة ما تحت المهاد بالدماغ، تفرز بروتينا يعرف بـSF1، حيث تعزز التمارين الروابط العصبية المسؤولة عن التحمل البدني.
.

