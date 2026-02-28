أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع

21 فيفري





22 فيفري



23 فيفري



24 فيفري



25 فيفري



26 فيفري



27 فيفري



28 فيفري



شهدت الساحة الوطنية بين 21 و28 فيفري 2026 حركية سياسية وتشريعية وقضائية لافتة، تركزت على مشاريع قوانين، تحركات حكومية، ومستجدات قضائية وأمنية.* لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب تواصل جلسات الاستماع بخصوص* الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي يدعو إلى تكثيف الحملات الأمنية على خلفية حادثة استيلاء على سيارة تاكسي.* وزارة النقل تنفي مسؤولية المعهد الوطني للرصد الجوي عن قرارات الإنذار الميداني.* تسجيلمقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.* إمضاء اتفاقية تعاون بين المرصد الوطني للإعلام حول سلامة المرور ووكالة التعمير لتونس الكبرى.* حجز وإتلاف أكثر من 71 طنا من المواد الغذائية غير الآمنة.* الحماية المدنية تسجل 326 تدخلا خلال 24 ساعة.* تنظيم قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية يوم 1 مارس.* الإفراج عن أحمد صواب (مصدر قضائي).* لجنة التشريع العام تنظر في مقترح تنقيحالمتعلق بمكافحة جرائم المخدرات.* وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد في مؤتمر نزع السلاح بجنيف تمسك تونس بالشرعية الدولية.* رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يلتقي وفدا برلمانيا أندونيسيا.* الحماية المدنية تنفذ 495 تدخلا خلال 24 ساعة.* رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية.* تونس تجدد التزامها بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان.* انعقاد الدورة الخامسة للمشاورات السياسية التونسية البرازيلية.* أحكام بالسجن في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي (مصدر قضائي).* قيس سعيّد يؤكد مواصلة المسار الاجتماعي للدولة.* مجلس وزاري مضيق يوصي بالتسريع في إنجاز مشاريع كبرى ضمن* انطلاق حصة التجنيد الأولى لسنة 2026 بداية من 2 مارس.* منصة “محكمتنا” بالمحكمة الإدارية لتعزيز حوكمة المعلومات.* جلسات استماع برلمانية بخصوص تنقيح قوانين تتعلق بالمخدرات، مهنة المهندس المعماري، وكراء المحلات المعدة للسكنى.* مشاركة البعثة التونسية بجنيف في نقاش حول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.* تنظيم منتدى اقتصادي تونسي ألماني بمدينة إيسن في أكتوبر المقبل.* أحكام استئنافية في قضية “التسفير” تتراوح بين 3 و28 عاما سجنا (مصدر قضائي).* سجن رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز 24 سنة (مصدر قضائي).* أحكام بالسجن ومصادرة أملاك في حق نبيل القروي وشقيقه غازي القروي (مصدر قضائي).* رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني.* اجتماع ببلدية تونس لمناقشة مقترح إحداث مقر للوحدة الاجتماعية بدائرتي الزهور والسيجومي.