مستشفى محمود الماطري بأريانة: نحو آفاق جديدة من التميز الطبي والجامعي

أشرف مصطفى الفرجاني، وزير الصحة، على جلسة عمل بمقر مستشفى محمود الماطري، بحضور المديرة الجهوية للصحة ومديرة المؤسسة ورؤساء أقسام الأشعة والمخبر والصيدلة والاستعجالي، لمتابعة حزمة من المشاريع الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية بولاية أريانة.تم التأكيد على ضرورة تسريع أشغال تهيئة أقسام، وهي مشاريع انطلقت منذ ماي 2025 باعتمادات تناهز، بهدف توفير خدمات عصرية وتحسين جودة التكفل بالمرضى.أُقرّ مشروع لإحداث، في خطوة ترمي إلى دعم جاهزية المستشفى والرفع من قدرته على استيعاب الحالات الصحية الحرجة.يُدرس تغيير صبغة المستشفى منإلى، بما يتيح تعزيز الحوكمة، دعم الموارد البشرية والمادية، وفتح آفاق أوسع أماموالتكوين الجامعي.تشمل الخطط المستقبليةلمواجهة الضغط المتزايد وتحسين ظروف الاستقبال والعلاج، بما يضمن مزيداً من الانسيابية في إسداء الخدمات الصحية.