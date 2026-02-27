مستشفى محمود الماطري بأريانة: نحو آفاق جديدة من التميز الطبي والجامعي
أشرف مصطفى الفرجاني، وزير الصحة، على جلسة عمل بمقر مستشفى محمود الماطري، بحضور المديرة الجهوية للصحة ومديرة المؤسسة ورؤساء أقسام الأشعة والمخبر والصيدلة والاستعجالي، لمتابعة حزمة من المشاريع الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية بولاية أريانة.
تحديث البنية التحتيةتم التأكيد على ضرورة تسريع أشغال تهيئة أقسام التصوير الطبي والصيدلة والمخبر، وهي مشاريع انطلقت منذ ماي 2025 باعتمادات تناهز 11 مليون دينار، بهدف توفير خدمات عصرية وتحسين جودة التكفل بالمرضى.
تعزيز قدرات الإنعاشأُقرّ مشروع لإحداث أسرة إضافية بقسم التخدير والإنعاش، في خطوة ترمي إلى دعم جاهزية المستشفى والرفع من قدرته على استيعاب الحالات الصحية الحرجة.
تحول استراتيجي نحو الصبغة الجامعيةيُدرس تغيير صبغة المستشفى من مؤسسة جهوية إلى مؤسسة استشفائية جامعية، بما يتيح تعزيز الحوكمة، دعم الموارد البشرية والمادية، وفتح آفاق أوسع أمام البحث العلمي والتكوين الجامعي.
مشاريع توسعة مستقبليةتشمل الخطط المستقبلية توسعة قسم الاستعجالي لمواجهة الضغط المتزايد وتحسين ظروف الاستقبال والعلاج، بما يضمن مزيداً من الانسيابية في إسداء الخدمات الصحية.
