Babnet   Latest update 08:15 Tunis

جلسة عمل في وزارة الصحة لتعزيز تموقع تونس كقطب إقليمي لتصدير الخدمات الصحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a1fdd853f190.02764595_klqegfopijnmh.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 07:14 قراءة: 0 د, 51 ث
      
خصصت جلسة عمل، انتظمت الجمعة، بمقر وزارة الصحة باشراف الوزير مصطفى الفرجاني،  لضبط خطوات عملية لدعم السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية في القطاعين العمومي والخاص، من أجل جعل المنظومة الصحية رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني، حسب ما جاء في بلاغ اعلامي للوزارة

وانبثقت عن هذه الجلسة جملة من القرارات في مستهلها إطلاق مسار FAST TRACK  لتأمين استقبال وتوجيه سريع وفعّال للمرضى الأجانب وتحسين تجربتهم العلاجية، وتسريع تطوير المنصة الرقمية tunisiecapitalesante.tn لتكون بوابة رسمية موحّدة للتعريف بالخدمات الصحية التونسية والتواصل الدولي، حسب ذات البلاغ.


وتمّ بالمناسبة إعطاء  إشارة الانطلاق لتنظيم المعرض الدولي للسياحة العلاجية والاستشفائية بمشاركة مختلف الهياكل العمومية والمؤسسات الخاصة والخبراء الدوليين.


يذكر أنه تم في أوت 2025، عقد اجتماع وزاري لوضع خطة تطوير السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية، ضم ممثلين عن وزارات الصحة والتجارة والسياحة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بهدف وضع خطة واضحة للنهوض بالسياحة العلاجية وتطوير تصدير الخدمات الصحية، وتمّ خلاله مناقشة حلول عملية لتسهيل قدوم المرضى من الخارج، واقتراح تبسيط النصوص القانونية المتعلقة بمراكز رعاية كبار السن الموجهة للأجانب والتونسيين المقيمين بالخارج، وإطلاق خدمات صحية رقمية موجهة للمرضى الأجانب.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324410

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
دخول الربيع
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
دخول الربيع
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet22°
10° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-10
22°-10
21°-11
20°-12
21°-12
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>