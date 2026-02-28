Babnet   Latest update 08:15 Tunis

تظاهرة احتفالية من 6 إلى 8 مارس 2026 بدار الثقافة بمدينة العروسة من ولاية سليانة بمناسبة اليوم العالمي للمراة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a1fb7d4bd9e0.42195519_lghiqompnjfke.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 08:15 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تنظم دار الثقافة بمدينة العروسة من ولاية سليانة، تظاهرة احتفالية من 6 إلى 8 مارس 2026، وذالك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمراة.

ويتضمن برنامج التظاهرة محاضرة بعنوان "تكريم المرأة في الإسلام" يلقيها الواعظ بوزارة الشؤون الدينية الدكتور محمد أيمن الحبيبي، وذلك يوم الجمعة 6 مارس المقبل، بدار الثقافة بمدينة العروسة.


وسيتم يوم 8 مارس المقبل، برمجة عرض وثائقي حول الانجازات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة وورشات فنية حول حقوق المرأة إلى جانب حوار ثقافي توعوي بعنوان "كيف تدير المرأة حياتها دون أن تفقد ذاتها؟"، تؤمنه مدربة تنمية بشرية.


يشار الى أن اليوم العالمي للمرأة، هو احتفال عالمي يقام في الثامن من شهر مارس من كل سنة، للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وقد تم اقرار الاحتفال بهذه المناسبة إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324408

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
دخول الربيع
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
دخول الربيع
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet22°
10° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-10
22°-10
21°-11
20°-12
21°-12
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>