تظاهرة احتفالية من 6 إلى 8 مارس 2026 بدار الثقافة بمدينة العروسة من ولاية سليانة بمناسبة اليوم العالمي للمراة

تنظم دار الثقافة بمدينة العروسة من ولاية سليانة، تظاهرة احتفالية من 6 إلى 8 مارس 2026، وذالك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمراة.ويتضمن برنامج التظاهرة محاضرة بعنوان "تكريم المرأة في الإسلام" يلقيها الواعظ بوزارة الشؤون الدينية الدكتور محمد أيمن الحبيبي، وذلك يوم الجمعة 6 مارس المقبل، بدار الثقافة بمدينة العروسة.وسيتم يوم 8 مارس المقبل، برمجة عرض وثائقي حول الانجازات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة وورشات فنية حول حقوق المرأة إلى جانب حوار ثقافي توعوي بعنوان "كيف تدير المرأة حياتها دون أن تفقد ذاتها؟"، تؤمنه مدربة تنمية بشرية.يشار الى أن اليوم العالمي للمرأة، هو احتفال عالمي يقام في الثامن من شهر مارس من كل سنة، للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.وقد تم اقرار الاحتفال بهذه المناسبة إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945.