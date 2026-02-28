Babnet   Latest update 10:11 Tunis

منوبة:"دورة الراحلة ذكرى محمد" بوادي الليل تفتتح تظاهرة ليالي رمضان ولاية منوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a1fcaab26da8.56927221_jkhlnipofmegq.jpg>
Publié le Samedi 28 Février 2026 - 08:45
      
افتتحت السهرات الرمضانية بولاية منوبة مساء الخميس بأولى سهرات الدورة الثانية لتظاهرة رمضانيات الفن بوادي الليل "دورة الراحلة ذكرى محمد" التي تنظمها دار الثقافة وادي الليل بدعم من المندوبيّة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية منوبة.

ففي بادرة وفاء واعتراف بقيمة الفنانة التونسية الراحلة ذكرى محمد ابنة وادي الليل، ومكانتها الفنية، وبصمتها الراسخة في الأغنية العربية المعاصرة، كان توجه دار الثقافة نحو الاحتفاء بأعلام الفن والاغنية التونسية، وارساء تقليد رمضاني فني لإحياء رصيدها وتعريف الأجيال الجديدة بتجربتها، كاسم من الأسماء التونسية التي اثرت الذائقة الفنية العربية، وفق كلمة مدير الثقافة صفوان خصخوصي في الافتتاح.


وقد خصص العرض الافتتاحي "ذكرى فن الخلود" لرفيق درب الراحلة، وملحن حوالي 30 أغنية من أشهر اغانيها الموسيقار، الفنان عبد الرحمان العيادي، بعرض فرقة الوطن العربي للموسيقى الذي استعاد محطات مضيئة لذاكرة فنية خالدة، وأعاد إحياء أعمالها بتوزيعات موسيقية وأداء حمل الكثير من الشجن.


وافتتحت الفنانة امنة دمق، السهرة التي أشرفت عليها المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية نجوى الغربي، بمجموعة من اغاني الراحلة ذكرى محمد في تمازج بين الصوت وأنغام الموسيقى وإيقاعاتها ، واطرب الجمهور الحاضر الفنان نور الدين الباجي بمراوحات موسيقية بين الاغاني التونسية و اغاني الحضرة التي اخذت الحضور في أجواء روحانية.
وخصصت الفقرة الثالثة من السهرة للفنانة إيمان محمد حيث تراوحت اغانيها بين اغاني الراحلة ذكرى و مجموعة من الاغاني الطربية و التونسية، ليختتم الفنان محمد علي الرزقي، بمجموعة مواويل و اغاني التونسية، السهرة التي ارادتها إدارة دار الثقافة فاتحة تقليد فني رمضاني بلغ دورته الثانية .

وتتواصل فعاليات المهرجان (بين 26 و28 فيفري) بعرض حكواتي "ذكرى حكاية فن " للحكواتية راضية نصرية ، وتختتم مساء السبت بعرض "حبيت زماني " للفنان غازي العيادي .
