Babnet   Latest update 18:46 Tunis

تمور: ارتفاع عائدات التصدير بنسبة 4،4 المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من موسم 2026/2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64f745ad341bf0.31461013_fhpinkljqmgeo.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 18:05 قراءة: 1 د, 3 ث
      
تجاوزت عائدات صادرات التمور 500 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من موسم 2026/2025، مسجلة زيادة بنسبة 4,4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم 2025/2024، وفق مذكرة صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة.

ومثل صنف دقلة النور بمفرده 85,7 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات، في وقت ارتفعت فيه الكميات المصدّرة بنسبة 5,1 بالمائة لتبلغ 77 ألف طن، وهو ما فسر جانباً من تحسن العائدات.


تطور الأسعار

بلغ متوسط سعر التمور 6,500 دينار للكيلوغرام، فيما وصل سعر دقلة النور إلى 7,19 دينار للكيلوغرام، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي.


الوجهات الرئيسية

أظهرت المعطيات أن 41,7 بالمائة من صادرات التمور تتجه نحو الاتحاد الأوروبي، مقابل 24,9 بالمائة إلى الأسواق الآسيوية و23,8 بالمائة إلى البلدان الإفريقية.

ويعد المغرب أول مستورد للتمور التونسية بنسبة 16,8 بالمائة من الكميات المصدّرة، تليه إيطاليا بنسبة 12 بالمائة، ثم ألمانيا بنسبة 8,7 بالمائة.

التمور البيولوجية

بلغت صادرات التمور البيولوجية 3718,9 طن بقيمة قاربت 38,2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 27,3 بالمائة على مستوى الحجم و36,9 بالمائة على مستوى القيمة.

وتبقى ألمانيا الوجهة الأولى للتمور البيولوجية التونسية، مستحوذة على 35 بالمائة من حجم الصادرات، تليها هولندا بنسبة 12 بالمائة، ثم فرنسا بنسبة 10 بالمائة.

ولا تتجاوز حصة التمور البيولوجية 4,8 بالمائة من إجمالي حجم صادرات التمور التونسية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324405

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
نزول جمرة الماء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:42
12:39
06:53
05:27
نزول جمرة الماء
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet22°
17° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-11
22°-11
21°-11
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>