تمور: ارتفاع عائدات التصدير بنسبة 4،4 المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من موسم 2026/2025

تجاوزت عائدات صادرات التمور 500 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من موسم 2026/2025، مسجلة زيادة بنسبة 4,4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم 2025/2024، وفق مذكرة صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة.ومثل صنفبمفرده 85,7 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات، في وقت ارتفعت فيه الكميات المصدّرة بنسبة 5,1 بالمائة لتبلغ 77 ألف طن، وهو ما فسر جانباً من تحسن العائدات.بلغ متوسط سعر التمور 6,500 دينار للكيلوغرام، فيما وصل سعرإلى 7,19 دينار للكيلوغرام، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي.أظهرت المعطيات أن 41,7 بالمائة من صادرات التمور تتجه نحو الاتحاد الأوروبي، مقابل 24,9 بالمائة إلى الأسواق الآسيوية و23,8 بالمائة إلى البلدان الإفريقية.ويعد المغرب أول مستورد للتمور التونسية بنسبة 16,8 بالمائة من الكميات المصدّرة، تليه إيطاليا بنسبة 12 بالمائة، ثم ألمانيا بنسبة 8,7 بالمائة.بلغت صادرات التمور البيولوجية 3718,9 طن بقيمة قاربت 38,2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 27,3 بالمائة على مستوى الحجم و36,9 بالمائة على مستوى القيمة.وتبقى ألمانيا الوجهة الأولى للتمور البيولوجية التونسية، مستحوذة على 35 بالمائة من حجم الصادرات، تليها هولندا بنسبة 12 بالمائة، ثم فرنسا بنسبة 10 بالمائة.ولا تتجاوز حصة التمور البيولوجية 4,8 بالمائة من إجمالي حجم صادرات التمور التونسية.