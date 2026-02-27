مشروع "دور الخدمات الرقمية" محور جلسة عمل ببلديّة تونس

مثّل مشروع "دور الخدمات الرقمية" محور جلسة عمل انعقدت بمقر بلديّة تونس بإشراف المكلفة بتسيير البلدية سماح دلدول.وتمّ خلال الجلسة، وفق بلاغ لبلديّة تونس، تقديم عرض مفصل حول مشروع "دور الخدمات الرقمية" الذي انخرطت فيه بلدية تونس ضمن البرنامج الوطني الرامي إلى تعزيز التحول الرقمي في الإدارة العمومية إضافة إلى مناقشة الجوانب التنفيذية واللوجستية ووضع اللمسات الأخيرة و الإجراءات الضرورية لإطلاق المشروع بشكل فعال خلال الفترة القادمة.ويهدف هذا المشروع إلى تقديم خدمات إدارية مرقمنة تتناسب مع احتياجات جميع المتعاملين مع الإدارة مع تركيز خاص على الفئات ذات الأولوية (كالأشخاص ذوي الإعاقة، كبار السن، سكان المناطق النائية، والفئات محدودة الدخل) وتكريس مبدأ المساواة من خلال تقريب الخدمات الإدارية الرقمية من المواطنين في المناطق الداخلية والنائية.ويساهم هذا المشروع في التقليل من الحاجة إلى التنقل الطويل نحو المراكز الحضرية وتقليص الفجوة الرقمية عبر برامج شاملة للإحاطة والمرافقة والتكوين بالإضافة إلى توفير التجهيزات التقنية اللازمة والربط الشبكي عالي الجودة في مختلف المناطق إضافة إلى التشجيع على اعتماد الدفع الإلكتروني من خلال التوعية والمساعدة الفنية للمواطنين والمؤسسات على اعتماد وسائل الدفع الرقمية الآمنة والسريعة مما يساهم في تبسيط المعاملات وتقليل الاعتماد على النقد.وتمّ التأكيد على أنّ هذا المشروع يأتي في إطار التزام بلدية تونس بمواكبة الجهود الوطنية للتحول الرقمي بهدف بناء إدارة عصرية أكثر قربًا من المواطن، أكثر كفاءة وشفافية.وحضر هذه الجلسة ممثلون عن الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة ومدير عام المصالح المشتركة بالنيابة والمكلف بتسيير إدارة الشؤون القانونية إلى جانب عدد من الإطارات البلدية المعنية.