كاس تونس لكرة السلة: نتائج مباريات ثمن النهائي (الدفعة1)

Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 18:02
      
دارت مساء الجمعة الدفعة الأولى من مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة السلة لموسم 2025-2026، وأسفرت عن النتائج التالية:

الجمعة 27 فيفري 2026


* النادي البنزرتي – الزهراء الرياضية 43-54
* مستقبل المرسى – شبيبة القيروان 64-75

* النجم الساحلي – جمعية الحمامات 71-74

برنامج بقية مباريات ثمن النهائي

السبت 28 فيفري 2026

* الاتحاد المنستيري – النجم الرادسي (14:00)
* النادي الإفريقي – نجم حلق الوادي (14:00)
* النادي الصفاقسي – الدالية الرياضية (14:00)
* النادي الرياضي للحرس الوطني – اتحاد الأنصار (14:00)
* شبيبة المنازه – نادي كرة السلة بالمهدية (15:00)

وتتواصل منافسات الدور ثمن النهائي بإجراء بقية المواجهات وفق البرنامج المذكور، في انتظار استكمال عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.
الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
Babnet

