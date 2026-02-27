كاس تونس لكرة السلة: نتائج مباريات ثمن النهائي (الدفعة1)

برنامج بقية مباريات ثمن النهائي



دارت مساء الجمعة الدفعة الأولى من مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة السلة لموسم 2025-2026، وأسفرت عن النتائج التالية:* النادي البنزرتي – الزهراء الرياضية 43-54* مستقبل المرسى – شبيبة القيروان 64-75* النجم الساحلي – جمعية الحمامات 71-74* الاتحاد المنستيري – النجم الرادسي (14:00)* النادي الإفريقي – نجم حلق الوادي (14:00)* النادي الصفاقسي – الدالية الرياضية (14:00)* النادي الرياضي للحرس الوطني – اتحاد الأنصار (14:00)* شبيبة المنازه – نادي كرة السلة بالمهدية (15:00)وتتواصل منافسات الدور ثمن النهائي بإجراء بقية المواجهات وفق البرنامج المذكور، في انتظار استكمال عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.