كاس تونس لكرة السلة: نتائج مباريات ثمن النهائي (الدفعة1)
دارت مساء الجمعة الدفعة الأولى من مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة السلة لموسم 2025-2026، وأسفرت عن النتائج التالية:
الجمعة 27 فيفري 2026
* النادي البنزرتي – الزهراء الرياضية 43-54
* مستقبل المرسى – شبيبة القيروان 64-75
* النجم الساحلي – جمعية الحمامات 71-74
برنامج بقية مباريات ثمن النهائيالسبت 28 فيفري 2026
* الاتحاد المنستيري – النجم الرادسي (14:00)
* النادي الإفريقي – نجم حلق الوادي (14:00)
* النادي الصفاقسي – الدالية الرياضية (14:00)
* النادي الرياضي للحرس الوطني – اتحاد الأنصار (14:00)
* شبيبة المنازه – نادي كرة السلة بالمهدية (15:00)
وتتواصل منافسات الدور ثمن النهائي بإجراء بقية المواجهات وفق البرنامج المذكور، في انتظار استكمال عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.
الجمعة 27 فيفري 2026
* النادي البنزرتي – الزهراء الرياضية 43-54
* مستقبل المرسى – شبيبة القيروان 64-75
* النجم الساحلي – جمعية الحمامات 71-74
برنامج بقية مباريات ثمن النهائيالسبت 28 فيفري 2026
* الاتحاد المنستيري – النجم الرادسي (14:00)
* النادي الإفريقي – نجم حلق الوادي (14:00)
* النادي الصفاقسي – الدالية الرياضية (14:00)
* النادي الرياضي للحرس الوطني – اتحاد الأنصار (14:00)
* شبيبة المنازه – نادي كرة السلة بالمهدية (15:00)
وتتواصل منافسات الدور ثمن النهائي بإجراء بقية المواجهات وفق البرنامج المذكور، في انتظار استكمال عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324403