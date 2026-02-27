ربع نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا: الترجي الرياضي يستضيف الاهلي المصري يوم الاحد 15 مارس القادم في العاشرة ليلا
اعلن الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الجمعة ان مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي ستجمعه بالاهلي المصري ستدور يوم الاحد 15 مارس القادم انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا (س 22) بملعب حمادي العقربي برادس.
واضاف الترجي الرياضي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان مباراة الاياب ضد الاهلي المصري لحساب ذات المسابقة ستجرى يوم السبت 21 مارس القادم بداية من التاسعة ليلا (س21) بستاد القاهرة الدولي.
