Babnet   Latest update 18:46 Tunis

ربع نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا: الترجي الرياضي يستضيف الاهلي المصري يوم الاحد 15 مارس القادم في العاشرة ليلا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a1cccfb9a685.11407907_pemolifgqkjnh.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 17:55 قراءة: 0 د, 22 ث
      
اعلن الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الجمعة ان مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي ستجمعه بالاهلي المصري ستدور يوم الاحد 15 مارس القادم انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا (س 22) بملعب حمادي العقربي برادس.
واضاف الترجي الرياضي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان مباراة الاياب ضد الاهلي المصري لحساب ذات المسابقة ستجرى يوم السبت 21 مارس القادم بداية من التاسعة ليلا (س21) بستاد القاهرة الدولي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324400

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
نزول جمرة الماء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:42
12:39
06:53
05:27
نزول جمرة الماء
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet22°
17° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-11
22°-11
21°-11
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>