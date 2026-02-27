بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة الثالثة والعشرين

الجمعة 6 مارس 2026





تُقام مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام الجمعة 6 والسبت 7 والأحد 8 مارس، انطلاقاً من الساعة الواحدة ظهراً.* مستقبل سليمان – الترجي الرياضي الجرجيسي (ملعب يحدد لاحقاً)* مستقبل قابس – شبيبة العمران (ملعب قابس)* الترجي الرياضي التونسي – مستقبل المرسى(ملعب ملعب حمادي العقربي برادس)* الاتحاد المنستيري – النادي الصفاقسي(ملعب بن جنات بالمنستير)* نجم المتلوي – الأولمبي الباجي(ملعب المتلوي)* الملعب التونسي – النجم الساحلي(ملعب ملعب الهادي النيفر)* شبيبة القيروان – النادي البنزرتي(ملعب حمدة العواني بالقيروان)* اتحاد بن قردان – النادي الإفريقي(ملعب بن قردان الاصطناعي)