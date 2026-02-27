بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة الثالثة والعشرين
تُقام مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام الجمعة 6 والسبت 7 والأحد 8 مارس، انطلاقاً من الساعة الواحدة ظهراً.
الجمعة 6 مارس 2026* مستقبل سليمان – الترجي الرياضي الجرجيسي (ملعب يحدد لاحقاً)
* مستقبل قابس – شبيبة العمران (ملعب قابس)
السبت 7 مارس 2026* الترجي الرياضي التونسي – مستقبل المرسى
(ملعب ملعب حمادي العقربي برادس)
* الاتحاد المنستيري – النادي الصفاقسي
(ملعب بن جنات بالمنستير)
* نجم المتلوي – الأولمبي الباجي
(ملعب المتلوي)
الأحد 8 مارس 2026* الملعب التونسي – النجم الساحلي
(ملعب ملعب الهادي النيفر)
* شبيبة القيروان – النادي البنزرتي
(ملعب حمدة العواني بالقيروان)
* اتحاد بن قردان – النادي الإفريقي
(ملعب بن قردان الاصطناعي)
