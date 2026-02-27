Babnet   Latest update 18:46 Tunis

بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة الثالثة والعشرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69070a2d6a4506.12385090_hiljkfeompgnq.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 17:51 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تُقام مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام الجمعة 6 والسبت 7 والأحد 8 مارس، انطلاقاً من الساعة الواحدة ظهراً.

الجمعة 6 مارس 2026

* مستقبل سليمان – الترجي الرياضي الجرجيسي (ملعب يحدد لاحقاً)
* مستقبل قابس – شبيبة العمران (ملعب قابس)


السبت 7 مارس 2026

* الترجي الرياضي التونسي – مستقبل المرسى
(ملعب ملعب حمادي العقربي برادس)

* الاتحاد المنستيري – النادي الصفاقسي
(ملعب بن جنات بالمنستير)

* نجم المتلوي – الأولمبي الباجي
(ملعب المتلوي)

الأحد 8 مارس 2026

* الملعب التونسي – النجم الساحلي
(ملعب ملعب الهادي النيفر)

* شبيبة القيروان – النادي البنزرتي
(ملعب حمدة العواني بالقيروان)

* اتحاد بن قردان – النادي الإفريقي
(ملعب بن قردان الاصطناعي)
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324399

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
نزول جمرة الماء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:42
12:39
06:53
05:27
نزول جمرة الماء
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet22°
17° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-11
22°-11
21°-11
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>