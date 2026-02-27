Babnet   Latest update 20:10 Tunis

المهدية: فرع المهدية لشركة النقل بالساحل يتسلم 10 حافلات مزدوجة جديدة لدعم النقل العمومي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a1ad02aea2d3.38450924_mloehpgqfiknj.jpg>
Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 20:10
      
تسلّم فرع المهدية لشركة النقل بالساحل، مساء أمس الخميس، 10 حافلات مزدوجة جديدة في إطار برنامج وطني لدعم أسطول النقل العمومي.
وتسلمت شركة النقل بالساحل، وفق دائرة الإعلام والندوات بالولاية، 32 حافلة جديدة من جملة 461 حافلة تسلمتها تونس في إطار صفقة دولية.
وكان أسطول الحافلات بالجهة يضم 110 حافلات نصفها فقط قيد الاستغلال بسبب الاعطاب الميكانيكية التى تحول دون تأمين البقية لخدماتها، ويبقى النقل المدرسي مشكلا يحتاج إلى مزيد من الحلول، رغم تحسن مستوى النقل عامة من خلال إسناد رخص للتاكسي الفردي خلال سنة 2025 .

وتعكف السلط الجهوية على تجاوز المشكل بالحرص على الإسراع في إصلاح الحافلات المعطبة ودعم ورشة الإصلاح بقطع الغيار والموارد البشرية المختصة.
