تونس تتحصل على أول علامة تصدير للتمور والزيوت البيولوجية إلى السوق الروسية

تحصلت تونس على أول علامة تصدير للتمور والزيوت البيولوجية إلى السوق الروسية، بعد أن منحت هيئة الاعتماد الروسية روسكاشيستفو-أورجانيك شركة شركة بركة صفة أول منتج تونسي معتمد لديها في هذا المجال.وجاء هذا الاعتماد عقب حصول الشركة على ترخيص رسمي للتصدير إلى روسيا، بما يتيح لها وضع العلامة الحكومية «Organic» على منتجاتها الموجهة إلى السوق الروسية.ونقلت وكالة الأنباء الروسية وكالة تاس عن بيانات صادرة عن الهيئة الروسية، أن الشركة التونسية استوفت جميع الشروط الفنية والصحية المعتمدة، بما يخوّل لها توريد التمور والزيوت البيولوجية تحت العلامة الرسمية.وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن عدد المنتجين التونسيين المعتمدين وفق المعايير الروسية للمنتجات البيولوجية بلغ خمسة منتجين، مقابل أربع شركات إسبانية فقط حاصلة على شهادات اعتماد مماثلة.ويعكس هذا التطور تنامي حضور المنتجات التونسية البيولوجية في الأسواق الدولية، ولا سيما في السوق الروسية التي تُعد من الأسواق الواعدة في هذا القطاع.