Babnet   Latest update 15:48 Tunis

تونس تتحصل على أول علامة تصدير للتمور والزيوت البيولوجية إلى السوق الروسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a1ac130ffbc3.34980822_fqmejoplikgnh.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 15:36 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تحصلت تونس على أول علامة تصدير للتمور والزيوت البيولوجية إلى السوق الروسية، بعد أن منحت هيئة الاعتماد الروسية روسكاشيستفو-أورجانيك شركة شركة بركة صفة أول منتج تونسي معتمد لديها في هذا المجال.

وجاء هذا الاعتماد عقب حصول الشركة على ترخيص رسمي للتصدير إلى روسيا، بما يتيح لها وضع العلامة الحكومية «Organic» على منتجاتها الموجهة إلى السوق الروسية.


ونقلت وكالة الأنباء الروسية وكالة تاس عن بيانات صادرة عن الهيئة الروسية، أن الشركة التونسية استوفت جميع الشروط الفنية والصحية المعتمدة، بما يخوّل لها توريد التمور والزيوت البيولوجية تحت العلامة الرسمية.


وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن عدد المنتجين التونسيين المعتمدين وفق المعايير الروسية للمنتجات البيولوجية بلغ خمسة منتجين، مقابل أربع شركات إسبانية فقط حاصلة على شهادات اعتماد مماثلة.

ويعكس هذا التطور تنامي حضور المنتجات التونسية البيولوجية في الأسواق الدولية، ولا سيما في السوق الروسية التي تُعد من الأسواق الواعدة في هذا القطاع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324394

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
نزول جمرة الماء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:42
12:39
06:53
05:27
نزول جمرة الماء
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet22°
22° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-11
22°-11
21°-11
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises 25399,1
  • (26/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37496 DT
  • (26/02)
  • 1 $ = 2,88387 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>